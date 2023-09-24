القبض على الدمية القاتلة في المكسيك
التاريخ
9/24/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في حادثة غريبة، ألقت الشرطة في المكسيك القبض على دمية تشاكي بطلة سلسة أفلام الرعب الشهيرة المعروفة أيضا باسم «لعبة الشيطان» أو «الدمية القاتلة».
حدثت الواقعة في مونكلوفا بولاية كواويلا شمال المكسيك، حيث تم حبس تشاكي وصاحبها كارلوس بسبب تعمد إخافة الناس. واتهم كارلوس بزعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر.
وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن ضابط الشرطة الذي قيد تشاكي تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد.
تم إطلاق سراح كارلوس لاحقا، إلا أن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولاً.
أفلام الدمية القاتلة هي سلسلة أفلام رعب تقوم ببطولتها دمية تقتل كل ما يواجهها لتصل إلى ما تريده، اسم الدمية هو (تشارلز لي راي) أو تشاكي باختصار.
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