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القبض على الدمية القاتلة في المكسيك

9/24/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬حادثة‭ ‬غريبة،‭ ‬ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬دمية‭ ‬تشاكي‭ ‬بطلة‭ ‬سلسة‭ ‬أفلام‭ ‬الرعب‭ ‬الشهيرة‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لعبة‭ ‬الشيطان‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الدمية‭ ‬القاتلة‮»‬‭.‬

حدثت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مونكلوفا‭ ‬بولاية‭ ‬كواويلا‭ ‬شمال‭ ‬المكسيك،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬حبس‭ ‬تشاكي‭ ‬وصاحبها‭ ‬كارلوس‭ ‬بسبب‭ ‬تعمد‭ ‬إخافة‭ ‬الناس‭. ‬واتهم‭ ‬كارلوس‭ ‬بزعزعة‭ ‬السلام‭ ‬وتعريض‭ ‬سلامة‭ ‬الآخرين‭ ‬للخطر‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مكسيكية‭ ‬أن‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬قيد‭ ‬تشاكي‭ ‬تم‭ ‬توبيخه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬وظيفته‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭.‬

تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كارلوس‭ ‬لاحقا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬دمية‭ ‬تشاكي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولاً‭.‬

أفلام‭ ‬الدمية‭ ‬القاتلة‭ ‬هي‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬رعب‭ ‬تقوم‭ ‬ببطولتها‭ ‬دمية‭ ‬تقتل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يواجهها‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تريده،‭ ‬اسم‭ ‬الدمية‭ ‬هو‭ (‬تشارلز‭ ‬لي‭ ‬راي‭) ‬أو‭ ‬تشاكي‭ ‬باختصار‭.‬

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