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أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأمريكية

9/24/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اخترقت‭ ‬كبسولة‭ ‬تابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للأرض‭ ‬وهبطت‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬حاملة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬أكبر‭ ‬عينة‭ ‬للتربة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬العلماء‭.‬

وانفصلت‭ ‬الكبسولة‭ ‬عن‭ ‬المركبة‭ ‬الروبوتية‭ ‬اوسيريس‭-‬ريكس،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الأخيرة‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬67‭ ‬ألف‭ ‬ميل‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬لتضع‭ ‬رحالها‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬هبوط‭ ‬محددة‭ ‬غرب‭ ‬سولت‭ ‬ليك‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الاختبار‭ ‬والتدريب‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بولاية‭ ‬يوتا‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الهبوط‭ ‬الذي‭ ‬أذاعته‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬ليتوج‭ ‬مهمة‭ ‬مشتركة‭ ‬مدتها‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬وجامعة‭ ‬أريزونا‭. ‬

وهذه‭ ‬العينة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تُنقل‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬لتحليلها‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مهمتين‭ ‬مماثلتين‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ ‬انتهيتا‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬و2020،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العينة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وجمعت‭ ‬اوسيريس‭-‬ريكس‭ ‬عينتها‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬بينو‭ ‬وهو‭ ‬كويكب‭ ‬صغير‭ ‬غني‭ ‬بمركبات‭ ‬الكربون‭ ‬اكتشف‭ ‬في‭ ‬1999‭ ‬ويصنف‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جسم‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬يمر‭ ‬بالقرب‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬كوكبنا‭ ‬كل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬الاصطدام‭ ‬بعيدة‭.‬

ويتشكل‭ ‬بينو‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مفككة‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬ويبلغ‭ ‬عرضه‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬فقط‭ ‬لكنه‭ ‬صغير‭ ‬مقارنة‭ ‬بكويكب‭ ‬تشيكسولوب‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬66‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬وقضى‭ ‬على‭ ‬الديناصورات‭.‬

وكانت‭ ‬المركبة‭ ‬اوسيريس‭-‬ريكس‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬بينو‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬ثم‭ ‬قضت‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬الكويكب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭ ‬لانتزاع‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬سطحه‭ ‬بواسطة‭ ‬ذراعها‭ ‬الآلية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭.‬

وشرعت‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬مسافتها‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021‭ ‬شملت‭ ‬الدوران‭ ‬حول‭ ‬الشمس‭ ‬مرتين‭.‬

وتقدر‭ ‬عينة‭ ‬بينو‭ ‬بنحو‭ ‬250‭ ‬جراما‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬العينة‭ ‬المنقولة‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬ريوجو‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وبلغت‭ ‬خمسة‭ ‬جرامات‭ ‬والعينة‭ ‬الضئيلة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬إيتوكاوا‭ ‬في‭ ‬2010‭.‬

وبمجرد‭ ‬تأمين‭ ‬الكبسولة‭ ‬ستنقل‭ ‬العينة‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬نظيفة‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬الاختبار‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬يوتا‭ ‬للفحص‭ ‬الأولي‭ ‬قبل‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬جونسون‭ ‬للفضاء‭ ‬التابع‭ ‬لناسا‭ ‬في‭ ‬هيوستون‭ ‬لتقسم‭ ‬إلى‭ ‬عينات‭ ‬أصغر‭ ‬كي‭ ‬يستفيد‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬مختبرا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

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