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باكستان.. حقنة مصنعة محليا تـفـقـد 13 مـريـضـا الإبـصـار

9/24/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فتحت‭ ‬السلطات‭ ‬الباكستانية‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬انتشار‭ ‬الأدوية‭ ‬الملوثة‭ ‬والمزيفة،‭ ‬عقب‭ ‬أن‭ ‬تسببت‭ ‬حقنة‭ ‬مصنعة‭ ‬محليا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مريضا‭ ‬بالعمى‭. ‬

وقد‭ ‬أصيب‭ ‬بالعمى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬مريضا‭ ‬بالسكرى،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬حقنهم‭ ‬بحقنة‭ ‬مصنعة‭ ‬محليا‭ ‬لعلاج‭ ‬تلف‭ ‬الشبكية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬وسط‭ ‬البنجاب‭.

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬البنجاب‭ ‬جافيد‭ ‬اكرم‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬ا‭) ‬أمس‭ ‬‮«‬تحقق‭ ‬لجنة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬بيع‭ ‬الحقنة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يفقد‭ ‬نظره‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬الحقنة‭.


‬ووفقا‭ ‬لقناة‭ ‬جيو‭ ‬الباكستانية‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لاهور‭ ‬وكاسور‭ ‬تم‭ ‬حقنهم‭ ‬بهذه‭ ‬الحقنة‭ ‬في‭ ‬العيادات‭ ‬الخاصة‭. ‬وقد‭ ‬خضع‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬للجراحة،‭ ‬واستعادوا‭ ‬نظرهم‭.

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأدوية‭ ‬المزيفة‭ ‬والملوثة‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬والكثيرون‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الطبية‭ ‬لاستخدامها‭.

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