باكستان.. حقنة مصنعة محليا تـفـقـد 13 مـريـضـا الإبـصـار

باكستان.. حقنة مصنعة محليا تـفـقـد 13 مـريـضـا الإبـصـار
التاريخ
9/24/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا بشأن انتشار الأدوية الملوثة والمزيفة، عقب أن تسببت حقنة مصنعة محليا على ما يبدو في إصابة أكثر من 12 مريضا بالعمى.
وقد أصيب بالعمى ما لا يقل عن 13 مريضا بالسكرى، بعدما تم حقنهم بحقنة مصنعة محليا لعلاج تلف الشبكية في إقليم وسط البنجاب.
وقال وزير الصحة في البنجاب جافيد اكرم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس «تحقق لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء في الأمر، كما تم حظر بيع الحقنة في الإقليم».
وأضاف أنه «من المبكر القول ما إذا كان شخص ما سوف يفقد نظره» نتيجة لهذه الحقنة.
ووفقا لقناة جيو الباكستانية فإن ما لا يقل عن 40 شخصا في لاهور وكاسور تم حقنهم بهذه الحقنة في العيادات الخاصة. وقد خضع بعض المرضى للجراحة، واستعادوا نظرهم.
ويشار إلى أن الأدوية المزيفة والملوثة واسعة الانتشار في باكستان، والكثيرون يعانون من التداعيات الطبية لاستخدامها.
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