Monday, 25 September 2023 03:16 GMT

الجامعة الخليجية تنظم أسبوعا تعريفيا للمستجدين

9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الخريفي‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التفاعلية‭ ‬التعريفية‭ ‬لكل‭ ‬كلية‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬إضافة‭ ‬للقاء‭ ‬تعريفي‭ ‬رئيسي‭ ‬شامل‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬مهند‭ ‬العاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬المرصفاوي‭ ‬وعمداء‭ ‬الكليات‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭.‬

وبدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بكلمةٍ‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالطلبة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬فصلاً‭ ‬دراسياً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأشار‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬التعاونات‭ ‬الدولية‭ ‬للجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وجامعة‭ ‬عجمان‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجامعة‭ ‬مايكروميديا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬حصدتها‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬وبرامجها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬المعروفة‭. ‬

وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬المرصفاوي‭ ‬اللوائح‭ ‬والسياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالجامعة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تعتز‭ ‬بطلبتها‭ ‬المميزين‭ ‬أكاديميًا‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للمواصلة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الإنجاز‭. ‬

وتضمن‭ ‬اللقاء‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفيا‭ ‬بأقسام‭ ‬الجامعة‭ ‬المختلفة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬فيديو‭ ‬حول‭ ‬المعسكر‭ ‬الرياضي‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والذي‭ ‬يبين‭ ‬الفرص‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الخليجية‭ ‬لطلبتها‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬الطلابية‭ ‬الخارجية‭ ‬مثل‭ ‬زيارة‭ ‬جامعة‭ ‬مايكروميديا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وزيارة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الشارقة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وكذلك‭ ‬رحلة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬زيارة‭ ‬للمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للإعلام‭ ‬والاتصال‭. ‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬مديرة‭ ‬وحدة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬براء‭ ‬السامرائي‭ ‬كلمة‭ ‬بينت‭ ‬خلالها‭ ‬سياسات‭ ‬وقوانين‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلبة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬المواد،‭ ‬مرورًا‭ ‬بالحذف‭ ‬والإضافة‭ ‬ونظام‭ ‬الإنذارات‭ ‬والامتحانات‭ ‬ونظام‭ ‬التظلم‭ ‬انتهاءً‭ ‬بالتخرج‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث