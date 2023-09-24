الجامعة الخليجية تنظم أسبوعا تعريفيا للمستجدين

الجامعة الخليجية تنظم أسبوعا تعريفيا للمستجدين
التاريخ
9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت الجامعة الخليجية أنشطة متنوعة خلال الأسبوع الأول للطلبة المستجدين في الفصل الخريفي منها عدد من الفعاليات التفاعلية التعريفية لكل كلية على حدة إضافة للقاء تعريفي رئيسي شامل جميع التخصصات مساء الأربعاء في القاعة الكبرى بمقر الجامعة الخليجية في سند بحضور رئيس مجلس إدارة الجامعة الأستاذ مهند العاني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مهند المشهداني ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور هشام المرصفاوي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وبدأ اللقاء التعريفي الرئيسي بكلمةٍ ترحيبية ألقاها رئيس الجامعة البروفيسور مهند المشهداني رحب فيها بالطلبة مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم اللقاء إلى تعريف الطلبة على كل اللوائح التنظيمية بالإضافة إلى الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، متمنياً لهم فصلاً دراسياً مليئاً بالتوفيق والنجاح.
وأشار المشهداني إلى التعاونات الدولية للجامعة الخليجية مع جامعات عالمية مثل جامعة نورثهامبتون في بريطانيا، وجامعة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة مايكروميديا في ألمانيا، وكذلك الاعتمادات المحلية والدولية التي حصدتها الجامعة الخليجية وبرامجها من مختلف المؤسسات العالمية المعروفة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور هشام المرصفاوي اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية بالجامعة، مبينًا أن الجامعة دائمًا ما تعتز بطلبتها المميزين أكاديميًا وتقدم لهم كل الدعم والمساندة للمواصلة في طريق الإنجاز.
وتضمن اللقاء فيديو تعريفيا بأقسام الجامعة المختلفة والخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها، وكذلك فيديو حول المعسكر الرياضي لفريق كرة القدم في بريطانيا والذي يبين الفرص العالمية التي تقدمها الخليجية لطلبتها حيث نظمت الجامعة عددا من الرحلات الطلابية الخارجية مثل زيارة جامعة مايكروميديا في ألمانيا، وزيارة تلفزيون الشارقة وتلفزيون دبي في الإمارات العربية المتحدة وكذلك رحلة الطلبة إلى المملكة المغربية التي تضمنت زيارة للمعهد العالي للإعلام والاتصال.
كما قدمت مديرة وحدة القبول والتسجيل براء السامرائي كلمة بينت خلالها سياسات وقوانين الجامعة الخليجية المتعلقة بالطلبة بدءًا من عملية تسجيل المواد، مرورًا بالحذف والإضافة ونظام الإنذارات والامتحانات ونظام التظلم انتهاءً بالتخرج.
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