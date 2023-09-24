الجامعة الخليجية تنظم أسبوعا تعريفيا للمستجدين

وبدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بكلمةٍ‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالطلبة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬فصلاً‭ ‬دراسياً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأشار‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬التعاونات‭ ‬الدولية‭ ‬للجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وجامعة‭ ‬عجمان‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجامعة‭ ‬مايكروميديا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬حصدتها‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬وبرامجها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬المعروفة‭. ‬

وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬المرصفاوي‭ ‬اللوائح‭ ‬والسياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالجامعة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تعتز‭ ‬بطلبتها‭ ‬المميزين‭ ‬أكاديميًا‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للمواصلة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الإنجاز‭. ‬

وتضمن‭ ‬اللقاء‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفيا‭ ‬بأقسام‭ ‬الجامعة‭ ‬المختلفة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬فيديو‭ ‬حول‭ ‬المعسكر‭ ‬الرياضي‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والذي‭ ‬يبين‭ ‬الفرص‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الخليجية‭ ‬لطلبتها‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬الطلابية‭ ‬الخارجية‭ ‬مثل‭ ‬زيارة‭ ‬جامعة‭ ‬مايكروميديا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وزيارة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الشارقة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وكذلك‭ ‬رحلة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬زيارة‭ ‬للمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للإعلام‭ ‬والاتصال‭. ‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬مديرة‭ ‬وحدة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬براء‭ ‬السامرائي‭ ‬كلمة‭ ‬بينت‭ ‬خلالها‭ ‬سياسات‭ ‬وقوانين‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلبة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬المواد،‭ ‬مرورًا‭ ‬بالحذف‭ ‬والإضافة‭ ‬ونظام‭ ‬الإنذارات‭ ‬والامتحانات‭ ‬ونظام‭ ‬التظلم‭ ‬انتهاءً‭ ‬بالتخرج‭.‬