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يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تنظم نشاط تنظيف الشاطئ

9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتنظيف‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كلين‭ ‬آب‭ ‬بحرين‭ ‬لتنظيف‭ ‬شاطئ‭ ‬الجنبية‭.‬

شارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬وأشرف،‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وتم‭ ‬تنظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬كجم‭ ‬من‭ ‬النفايات‭. ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬توعية‭ ‬الموظفين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشكلة‭ ‬النفايات‭ ‬الصلبة‭ ‬وبما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشكلة‭ ‬الحطام‭ ‬البحري‭. ‬

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