يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تنظم نشاط تنظيف الشاطئ

يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية تنظم نشاط تنظيف الشاطئ
التاريخ
9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في اليوم العالمي للتنظيف الموافق 16 سبتمبر، والذي نظمته يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلين آب بحرين لتنظيف شاطئ الجنبية.
شارك أكثر من 80 موظفاً من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، وأشرف، وأفراد أسرهم في هذا الحدث وتم تنظيف أكثر من 3000 كجم من النفايات. وكان الهدف من هذه الفعالية هو زيادة توعية الموظفين فيما يتعلق بمشكلة النفايات الصلبة وبما في ذلك مشكلة الحطام البحري.
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