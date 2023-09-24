بنك البحرين الوطني يستمر بدعم مبادرة ((ابتسامة))
التاريخ
9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني زيارة وفد تابع له للمقر الرئيسي لجمعية المستقبل الشبابية وذلك دعمًا لمبادرة «ابتسامة» التي تم تدشينها بحضور عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين البارزين. وجاء ذلك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال (سبتمبر) الذي يهدف سنويًا لنشر الوعي حول تحديات الأطفال المصابين بالسرطان.
وقد انطلقت مبادرة «ابتسامة» عام 2012 لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم ومساعدتهم على عيش حياة طبيعية إلى أقصى حد. ومنذ ذلك الحين، تمكنت المبادرة من رفع مستوى الوعي حول سرطانات الأطفال ضمن المجتمع ككل، حيث استفاد حوالي 250 طفلاً وعوائلهم من جميع أنحاء المملكة من الدعم المقدم لهم.
وقد صبت مساهمة بنك البحرين الوطني لصالح إقامة عدة فعاليات مجتمعية مثل: «الطفل الحديدي» و«بطولة المواهب الخارقة» بشكل منتظم. وحرص موظفو البنك على دعم مبادرة «أطفالنا كالذهب» عن طريق ارتداء شريط ذهبي طوال شهر سبتمبر للتعبير عن تضامنهم مع الأطفال المصابين بالسرطان.
يفخر بنك البحرين الوطني بمواصلة دعم مساعي وتوجهات جمعية المستقبل الشبابية وذلك من منطلق التزامه بتحقيق الرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع.
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