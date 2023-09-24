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بنك البحرين الوطني يستمر بدعم مبادرة ((ابتسامة))

9/24/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تابع‭ ‬له‭ ‬للمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والإعلاميين‭ ‬البارزين‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ (‬سبتمبر‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬سنويًا‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬تحديات‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

وقد‭ ‬انطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تمكنت‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬سرطانات‭ ‬الأطفال‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬طفلاً‭ ‬وعوائلهم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لهم‭.‬

وقد‭ ‬صبت‭ ‬مساهمة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لصالح‭ ‬إقامة‭ ‬عدة‭ ‬فعاليات‭ ‬مجتمعية‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬الطفل‭ ‬الحديدي‮»‬‭ ‬و«بطولة‭ ‬المواهب‭ ‬الخارقة‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭. ‬وحرص‭ ‬موظفو‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ارتداء‭ ‬شريط‭ ‬ذهبي‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

يفخر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬وتوجهات‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الرفاه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

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