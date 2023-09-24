Monday, 25 September 2023 03:15 GMT

ستراسبورغ رابعا مؤقتا وفوز أول للنس

9/24/2023 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬ارتقى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬متز‭ ‬1-0‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬حبيب‭ ‬ديارا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لستراسبورغ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬امام‭ ‬مرسيليا‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬صاحب‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬ناري‭.‬

أما‭ ‬متز،‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬وانتظر‭ ‬لنس،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تولوز‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬تولوز‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الإسباني‭ ‬سيسار‭ ‬جيلابيرت‭ ‬بينا‭ (‬33‭)‬،‭ ‬وأدرك‭ ‬ويسلي‭ ‬سعيد‭ ‬التعادل‭ (‬45+2‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الغيني‭ ‬مورغان‭ ‬غيلافوغي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للنس‭
(‬84‭).‬

واكتفى‭ ‬لنس‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬واربع‭ ‬هزائم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقتنص‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬ويتخلص‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬تولوز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وأعرب‭ ‬مدرب‭ ‬لنس‭ ‬فرانك‭ ‬إيز‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الاول‭ ‬لفريقه،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬الانتصارات‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬جيدة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬ننتظرها،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬بتحرر‭ ‬جيد‭ ‬للاعبين‮»‬‭.‬

وبالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تغلب‭ ‬لوهافر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭. ‬سجل‭ ‬للفائز‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬نبيل‭ ‬العليوي‭ (‬4‭) ‬والغيني‭ ‬محمد‭ ‬بايو‭ (‬7‭)‬،‭ ‬وللخاسر‭ ‬المالي‭ ‬شيخ‭ ‬عمر‭ ‬كوناتيه‭ (‬45+1‭) .‬

وصعد‭ ‬لوهافر‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭. ‬وتعادل‭ ‬مونبلييه‭ ‬مع‭ ‬رين‭ ‬سلبا‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث