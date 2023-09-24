ستراسبورغ رابعا مؤقتا وفوز أول للنس

أما‭ ‬متز،‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬وانتظر‭ ‬لنس،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تولوز‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬تولوز‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الإسباني‭ ‬سيسار‭ ‬جيلابيرت‭ ‬بينا‭ (‬33‭)‬،‭ ‬وأدرك‭ ‬ويسلي‭ ‬سعيد‭ ‬التعادل‭ (‬45+2‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الغيني‭ ‬مورغان‭ ‬غيلافوغي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للنس‭

(‬84‭).‬

واكتفى‭ ‬لنس‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬واربع‭ ‬هزائم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقتنص‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬ويتخلص‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬تولوز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وأعرب‭ ‬مدرب‭ ‬لنس‭ ‬فرانك‭ ‬إيز‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الاول‭ ‬لفريقه،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬الانتصارات‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬جيدة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬ننتظرها،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬بتحرر‭ ‬جيد‭ ‬للاعبين‮»‬‭.‬

وبالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تغلب‭ ‬لوهافر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭. ‬سجل‭ ‬للفائز‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬نبيل‭ ‬العليوي‭ (‬4‭) ‬والغيني‭ ‬محمد‭ ‬بايو‭ (‬7‭)‬،‭ ‬وللخاسر‭ ‬المالي‭ ‬شيخ‭ ‬عمر‭ ‬كوناتيه‭ (‬45+1‭) .‬

وصعد‭ ‬لوهافر‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭. ‬وتعادل‭ ‬مونبلييه‭ ‬مع‭ ‬رين‭ ‬سلبا‭.‬