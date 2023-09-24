ليفركوزن يلحق مجدداً ببايرن الى الصدارة

ولم‭ ‬يجد‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬القادم‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬وتقدم‭ ‬فريق‭ ‬تشابي‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬عبر‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أيسيكييل‭ ‬بالاسيوس،‭ ‬ثم‭ ‬بقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حين‭ ‬أدرك‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ (‬4-2‭) ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬الكبار،‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬إيرين‭ ‬دينكسي‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬يان‭-‬نيكلاس‭ ‬بيسته‭ (‬58‭).‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬كشروا‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬أنيابهم‭ ‬وضربوا‭ ‬بثلاثية‭ ‬بدأها‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ ‬بتمريرة‭ ‬أخرى‭ ‬لبالاسيوس‭ (‬63‭).‬

وقال‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬راضون‭ ‬وخلقنا‭ ‬الفرص‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬التقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‮»‬،‭ ‬مستطرداً‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬واصلنا‭ ‬اللعب‭ ‬بأسلوبنا‭ ‬وردينا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬متطلبات‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬جامداً‭ ‬جداً‭ (‬أي‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬المباراة‭). ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬بشكل‭ ‬حدسي‭ ‬والمساحات‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نقوم‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬جيداً‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بونيفايس‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬74‭)‬،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتمها‭ ‬البديل‭ ‬المغربي‭ ‬أمين‭ ‬عدلي‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬غريمالدو‭ (‬82‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬بونيفايس‭.‬

وبذلك،‭ ‬رفع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬لكنه‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬السبت‭ ‬فوزاً‭ ‬كاسحاً‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬7‭-‬0،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬للوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.‬