تعادل أرسنال وتوتنهام وليفربول يواصل بدايته القوية

على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬الإمارات‮»‬،‭ ‬قدم‭ ‬أرسنال‭ ‬وتوتنهام‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬لكنها‭ ‬انتهت‭ ‬حسابياً‭ ‬لصالح‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمتصدر‭ ‬وليفربول،‭ ‬إذ‭ ‬ابتعدا‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الـ«سيتيزينس‮»‬‭ ‬الفائزين‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬باتا‭ ‬متخلفين‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬الثاني‭. ‬كما‭ ‬استفاد‭ ‬برايتون‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬دربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬ثالثاً‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدف‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ (‬25‭)‬،‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬هدية‭ ‬المجري‭ ‬ميلوش‭ ‬كيركيز‭ (‬2+45‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭) ‬وثنائية‭ ‬البديل‭ ‬الياباني‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ (‬46‭ ‬و77‭).‬

ودخل‭ ‬توتنهام‭ ‬لقاءه‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬طامحاً‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2010‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬بداية‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مثالية‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفاً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬خلال‭ ‬محاولته‭ ‬اعتراض‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬لبوكايو‭ ‬ساكا‭. ‬لكن‭ ‬الفريقين‭ ‬دخلا‭ ‬الى‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬بفضل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭ ‬بعدما‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭.‬

وعاد‭ ‬أرسنال‭ ‬الى‭ ‬التقدم‭ ‬بفضل‭ ‬السيئ‭ ‬الحظ‭ ‬روميو‭ ‬الذي‭ ‬لمس‭ ‬الكرة‭ ‬بيده‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬فانبرى‭ ‬ساكا‭ ‬لركلة‭ ‬الجزاء‭ (‬54‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الإيطالي‭ ‬جورجينيو‭ ‬رفض‭ ‬هدية‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬وارتكب‭ ‬بدوره‭ ‬خطأ‭ ‬فادحاً‭ ‬بعد‭ ‬ثوانٍ‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لماديسون‭ ‬بانتزاع‭ ‬الكرة‭ ‬منه‭ ‬وتمريرها‭ ‬الى‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬بيمناه‭ ‬زاحفة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭

(‬55‭). ‬وبات‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬يسجل‭ ‬ثنائية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬هندري‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للاحصاءات‭.‬

وقال‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬دربي‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭. ‬لكن‭ ‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬وبإمكان‭ ‬الجمهور‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فخوراً‭ ‬مما‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭. ‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أننا‭ ‬أردنا‭ ‬الفوز،‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬مثالياً‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬واصل‭ ‬ليفربول،‭ ‬الطامح‭ ‬الى‭ ‬تعويض‭ ‬خيبة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وفشله‭ ‬في‭ ‬احتلال‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بدايته‭ ‬القوية‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬2‭-‬1‭. ‬ووضع‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اقتنصها‭ ‬بنفسه‭ ‬من‭ ‬المغربي‭ ‬نايف‭ ‬أكرد‭ (‬16‭) .‬

لكن‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬اللقاء‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفضل‭ ‬رأسية‭ ‬لجارود‭ ‬بوين‭ (‬42‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ويتخلف‭ ‬بعد‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬الثاني‭ ‬بهدف‭ ‬جميل‭ ‬لنونييس‭ ‬الذي‭ ‬تلقف‭ ‬الكرة‭ ‬مباشرة‭ ‬وحولها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليكيسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ (‬60‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬الهزيمة‭ ‬السابعة‭ ‬توالياً‭ ‬لوست‭ ‬هام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬وتمريرة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭. ‬وبات‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬تشلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬أولي‭ ‬واتكنز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬مالو‭ ‬غوستو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭.‬

اكتفى‭ ‬تشلسي‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬شيئاً‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬رغم‭ ‬الأموال‭ ‬الطائلة‭ ‬التي‭ ‬أنفقها‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وتعاقده‭ ‬مع‭ ‬بوكيتينو‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬تشلسي‭ ‬والرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وتحضر‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬حلوله‭ ‬رابعاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬ليسا‭ ‬وليدي‭ ‬الصدفة،‭ ‬بفوزه‭ ‬التاريخي‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬بثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭.‬

وحسم‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬إدي‭ ‬هاو‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬بثلاثية‭ ‬شون‭ ‬لونغستاف‭ (‬21‭) ‬ودان‭ ‬بورن‭ (‬31‭) ‬والهولندي‭ ‬سفين‭ ‬بوتمان‭ (‬35‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬كالوم‭ ‬ويلسون‭ (‬56‭) ‬والبديل‭ ‬أنتوني‭ ‬غوردون‭ (‬61‭) ‬والباراغوياني‭ ‬ميغيل‭ ‬ألميرون‭ (‬68‭) ‬والبرازيلي‭ ‬برونو‭ ‬غيمارايش‭ (‬73‭) ‬والبديل‭ ‬السويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ايزاك‭ (‬87‭).‬

وبانتصاره‭ ‬الأكبر‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ (‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬سابقاً‭ ‬والدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬والأكبر‭ ‬سابقاً‭ ‬كان‭ ‬6‭-‬1‭ ‬على‭ ‬سندرلاند‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬1955‭)‬،‭ ‬رفع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬شيفيلد‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬أكبر‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ (‬الأكبر‭ ‬سابقاً‭ ‬كانت‭ ‬0‭-‬7‭ ‬ضد‭ ‬أيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1971‭).‬