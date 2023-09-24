أتلتيكو يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

أتلتيكو يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة
التاريخ
9/24/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد – أ ف ب: أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 أمس في دربي العاصمة على ملعب «ميتروبوليتانو» في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان غريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد.
والحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد خمسة انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الاخير جيرونا. وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيغو 3-2 وريال مايوركا 5-3 يوم السبت تواليا.
بدوره، استعاد أتلتيكو توازنه عقب خسارته أمام فالنسيا 0-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث ليتقدم الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط من خمس مباريات. وخاض النادي الملكي المباراة في غياب قائده داني كارفاخال بسبب الاصابة، فيما استبعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللحظة الاخيرة بسبب المرض بعد تعافيه للتو من اصابة في الفخذ.
وبكر أتلتيكو بالتسجيل عبر مهاجم النادي الملكي السابق موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع البرازيلي صامويل لينو أسكنها على يسار كيبا (3)، والهدف الاول لموراتا في مرمى فريقه السابق في الليغا. ورد كروس بتسديدة قوية بين يدي الحارس السلوفيني يان أوبلاك (12). وأضاف غريزمان الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لساول أسكنها على يسار كيبا (18).
وانطلق المهاجم البرازيلي رودريغو من منتصف الملعب وسدد كرة زاحفة ضعيفة بجوار القائم الايمن (20)، وجرب الفرنسي إدواردو كامافينغا حظه بتسديدة بعيدة ارتطمت بأحد المدافعين وعلت العارضة (30). وكاد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركنية انبرى لها النمساوي دافيد ألابا (31). وأنقذ كيبا مرماه بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لساول من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية لماركوس يورنتي (32).
ونجح كروس في تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عندما استغل كرة رأسية للاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس عندما ابعد تمريرة لمواطنه فالفيردي، فهيأها الألماني لنفسه وتلاعب بتمويه جسدي بيورنتي وسددها بيسراه على يمين الحارس أوبلاك (35). وسجل ريال هدفا عبر كامافينغا اثر كرة مرتدة من القائم بعد متابعة ألابا لكرة عرضية امام المرمى لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل على المدافع الالماني أنتونيو روديغر (43).
ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم خوسيلو مكان مودريتش مطلع الشوط الثاني من أجل البناء على العودة القوية لفريقه في نهاية الشوط الأول، لكن موراتا عمَّق جراحه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لساول (46). وهو الهدف الخامس لموراتا في الليغا هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال الدولي الانكليزي جود بيلينغهام وبرشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى صدارة لائحة الهدافين.
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