Monday, 25 September 2023 03:15 GMT

أتلتيكو يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

9/24/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أوقف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬لجاره‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ (‬4‭ ‬و46‭) ‬والفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ (‬18‭) ‬أهداف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬والألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ (‬35‭) ‬هدف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

والحق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بجاره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فحرمه‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الآخر‭ ‬برشلونة‭ ‬وجار‭ ‬الاخير‭ ‬جيرونا‭. ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬وجيرونا‭ ‬الفائزين‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬2‭ ‬وريال‭ ‬مايوركا‭ ‬5‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬تواليا‭.‬

بدوره،‭ ‬استعاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬توازنه‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬ليتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭. ‬وخاض‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬قائده‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وبكر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬السابق‭ ‬موراتا‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬للمدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬صامويل‭ ‬لينو‭ ‬أسكنها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬كيبا‭ (‬3‭)‬،‭ ‬والهدف‭ ‬الاول‭ ‬لموراتا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الليغا‭. ‬ورد‭ ‬كروس‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحارس‭ ‬السلوفيني‭ ‬يان‭ ‬أوبلاك‭ (‬12‭). ‬وأضاف‭ ‬غريزمان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لساول‭ ‬أسكنها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬كيبا‭ (‬18‭).‬

وانطلق‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬ضعيفة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬20‭)‬،‭ ‬وجرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬حظه‭ ‬بتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بأحد‭ ‬المدافعين‭ ‬وعلت‭ ‬العارضة‭ (‬30‭). ‬وكاد‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬يفعلها‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬النمساوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ (‬31‭). ‬وأنقذ‭ ‬كيبا‭ ‬مرماه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬لساول‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لماركوس‭ ‬يورنتي‭ (‬32‭).‬

ونجح‭ ‬كروس‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬للاوروغوياني‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬خيمينيس‭ ‬عندما‭ ‬ابعد‭ ‬تمريرة‭ ‬لمواطنه‭ ‬فالفيردي،‭ ‬فهيأها‭ ‬الألماني‭ ‬لنفسه‭ ‬وتلاعب‭ ‬بتمويه‭ ‬جسدي‭ ‬بيورنتي‭ ‬وسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬أوبلاك‭ (‬35‭). ‬وسجل‭ ‬ريال‭ ‬هدفا‭ ‬عبر‭ ‬كامافينغا‭ ‬اثر‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬ألابا‭ ‬لكرة‭ ‬عرضية‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بداعي‭ ‬تسلل‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الالماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬43‭).‬

ودفع‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بالمهاجم‭ ‬خوسيلو‭ ‬مكان‭ ‬مودريتش‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬موراتا‭ ‬عمَّق‭ ‬جراحه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لساول‭ (‬46‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لموراتا‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فلحق‭ ‬بمهاجمي‭ ‬ريال‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث