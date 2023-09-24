أتلتيكو يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

والحق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بجاره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فحرمه‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الآخر‭ ‬برشلونة‭ ‬وجار‭ ‬الاخير‭ ‬جيرونا‭. ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬وجيرونا‭ ‬الفائزين‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬2‭ ‬وريال‭ ‬مايوركا‭ ‬5‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬تواليا‭.‬

بدوره،‭ ‬استعاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬توازنه‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬ليتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭. ‬وخاض‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬قائده‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وبكر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬السابق‭ ‬موراتا‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬للمدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬صامويل‭ ‬لينو‭ ‬أسكنها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬كيبا‭ (‬3‭)‬،‭ ‬والهدف‭ ‬الاول‭ ‬لموراتا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الليغا‭. ‬ورد‭ ‬كروس‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحارس‭ ‬السلوفيني‭ ‬يان‭ ‬أوبلاك‭ (‬12‭). ‬وأضاف‭ ‬غريزمان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لساول‭ ‬أسكنها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬كيبا‭ (‬18‭).‬

وانطلق‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬ضعيفة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬20‭)‬،‭ ‬وجرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬حظه‭ ‬بتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بأحد‭ ‬المدافعين‭ ‬وعلت‭ ‬العارضة‭ (‬30‭). ‬وكاد‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬يفعلها‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬النمساوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ (‬31‭). ‬وأنقذ‭ ‬كيبا‭ ‬مرماه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬لساول‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لماركوس‭ ‬يورنتي‭ (‬32‭).‬

ونجح‭ ‬كروس‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬للاوروغوياني‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬خيمينيس‭ ‬عندما‭ ‬ابعد‭ ‬تمريرة‭ ‬لمواطنه‭ ‬فالفيردي،‭ ‬فهيأها‭ ‬الألماني‭ ‬لنفسه‭ ‬وتلاعب‭ ‬بتمويه‭ ‬جسدي‭ ‬بيورنتي‭ ‬وسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬أوبلاك‭ (‬35‭). ‬وسجل‭ ‬ريال‭ ‬هدفا‭ ‬عبر‭ ‬كامافينغا‭ ‬اثر‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬ألابا‭ ‬لكرة‭ ‬عرضية‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بداعي‭ ‬تسلل‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الالماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬43‭).‬

ودفع‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بالمهاجم‭ ‬خوسيلو‭ ‬مكان‭ ‬مودريتش‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬موراتا‭ ‬عمَّق‭ ‬جراحه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لساول‭ (‬46‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لموراتا‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فلحق‭ ‬بمهاجمي‭ ‬ريال‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭.‬