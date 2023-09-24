القبض على ثلاثيني سرق سيارة واستولى على 2800 دينار من داخلها
التاريخ
9/24/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخص (31 عاما) قام بسرقة مركبة بوضع التشغيل واستولى على أكثر من 2800 دينار بداخلها، بالإضافة إلى الاستيلاء على بطاقة صراف آلي وسحب مبالغ مالية باستخدامها.
وأوضحت شرطة المديرية أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، باشرت على الفور عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث أشارت التحريات إلى تورطه بقضايا سرقة أخرى بمناطق مختلفة.
وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الحرص على عدم ترك المركبات في وضع التشغيل وعدم ترك مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة بداخلها.
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