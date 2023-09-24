القبض على ثلاثيني سرق سيارة واستولى على 2800 دينار من داخلها

وأوضحت‭ ‬شرطة‭ ‬المديرية‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة،‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬تورطه‭ ‬بقضايا‭ ‬سرقة‭ ‬أخرى‭ ‬بمناطق‭ ‬مختلفة‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬مهيبةً‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التشغيل‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬مقتنيات‭ ‬ثمينة‭ ‬بداخلها‭.‬