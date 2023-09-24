تقليد توقيع على عقد إدارة يلغي حكما بأحقية شركة استشارت في 7 آلاف دينار

وكانت‭ ‬المدعية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬استشارت‭ ‬وإدارة‭ ‬أعمال‮»‬‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالإدارة‭ ‬والاشراف‭ ‬بمقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬شهري‭ ‬مقداره‭ ‬5000‭ ‬دينار،‭ ‬وقد‭ ‬التزمت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬اعمال‭ ‬الإدارة‭ ‬والاشراف‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬وفقاً‭ ‬للعقد‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقديمها‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الملاك‭ ‬تخلفوا‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاتها‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬في‭ ‬ذمتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬إذ‭ ‬طالبت‭ ‬الشركة‭ ‬والشركاء‭ ‬فيها‭ ‬بالتضامن‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ،‭ ‬لتتحقق‭ ‬مسئوليتهما‭ ‬التضامنية‭ ‬في‭ ‬أموالهما‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لخطئهما‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬18‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭.‬

حيث‭ ‬تداولت‭ ‬الدعوى‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬وقدمت‭ ‬المدعية‭ (‬المديرة‭) ‬تقرير‭ ‬خبرة‭ ‬محاسبي‭ ‬خلص‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬مؤداها‭ ‬صحة‭ ‬طلباتها‭ ‬وأنها‭ ‬استلمت‭ ‬مبلغ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اتعابها‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ‭ ‬26800‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬قيام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بإخطار‭ ‬المدعية‭ ‬بفسخ‭ ‬التعاقد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬سريان‭ ‬التعاقد‭ ‬اثناء‭ ‬قيام‭ ‬المدعية‭ ‬بتقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬لإدارة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬السداد‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ (‬الشركة‭) ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغ‭ ‬7000‭ ‬دينار‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬0 ‭,‬ 1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬وحتى‭ ‬السداد‭ ‬التام،‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬ثلاثون‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬المحاماة‭..‬

ولم‭ ‬ترتض‭ (‬الشركة‭) ‬الحكم‭ ‬وطعنت‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقدم‭ ‬ممثلها‭ ‬القانوني‭ ‬طلبا‭ ‬بالطعن‭ ‬بالتزوير‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬والغاء‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة،‭ ‬حيث‭ ‬نظرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الدعوى‭ ‬وأمرت‭ ‬بندب‭ ‬خبير‭ ‬أبحاث‭ ‬التزييف‭ ‬والتزوير‭ ‬التابع‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تكون‭ ‬مهمته‭ ‬فحص‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬وبيان‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الخاتم‭ ‬والتوقيع‭ ‬المنسوبين‭ ‬للشركة‭ ‬المستأنفة‭ ‬أو‭ ‬ممثلها‭ ‬القانوني‭ ‬أو‭ ‬المخول‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الإدارة‭ ‬صادر‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وفى‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬بيان‭ ‬أوجه‭ ‬التزوير‭ ‬وكلفت‭ ‬الطاعنة‭ (‬المستأنفة‭) ‬الحضور‭ ‬بممثلها‭ ‬القانوني‭ ‬أمام‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬للاستكتاب‭ ‬بمعرفته‭ ‬وتقديم‭ ‬أوراق‭ ‬المضاهاة‭ ‬المطلوبة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬رسمية‭ ‬أم‭ ‬عرفية‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬وللخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أداء‭ ‬مأموريته‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬مستندات‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬الطاعنة‭ ‬من‭ ‬خاتم‭ ‬أو‭ ‬امضاء‭.‬

وورد‭ ‬تقرير‭ ‬خبير‭ ‬التزوير‭ ‬والتزييف‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬المخول‭ ‬بالتوقيع‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬المستأنفة‭ ‬لم‭ ‬يكتب‭ ‬التوقيع‭ ‬المنسوب‭ ‬صدوره‭ ‬اليه‭ ‬على‭ ‬الورقة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الإدارة‭ ‬وانما‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬التوقيع‭ ‬مزور‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النقل‭ ‬المباشر،‭ ‬فقالت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬اليه‭ ‬خبير‭ ‬التزوير‭ ‬والتزييف‭ ‬بتقريره‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬تفيد‭ ‬تزوير‭ ‬المخول‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الورقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬يدحض‭ ‬العقد‭ ‬أصل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬طرفيه‭ ‬ويبطله‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬انه‭ ‬قضى‭ ‬بإلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬7000‭ ‬مقابل‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬القضاء‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬برمته‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وإلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬عن‭ ‬درجتي‭ ‬التقاضي‭.‬