ولي العهد الكويتي يختتم زيارة للصين غلب عليها الطابع الاقتصادي

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬وقعت‭ ‬الدولتان‭ ‬اتفاقات‭ ‬عدة‭ ‬أهمها‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميناء‭ ‬مبارك‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبنيه‭ ‬الكويت‭ ‬حاليا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حدوها‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الكويتي‭ ‬سعد‭ ‬البراك‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬تتعلق‭ ‬باستكمال‭ ‬مشروع‭ ‬الميناء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مرحلته‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نكمل‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬وندشن‭ ‬نشاط‭ ‬وتشغيل‭ ‬الميناء‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البراك‭ ‬تميز‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التشييد‭ ‬والبناء‭ ‬وفي‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الموانئ‭ ‬‮«‬لذا‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬وسنشرع‭ ‬بعدها‭ ‬بالمشروعات‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬والتنفيذ‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شملت‭ ‬الاتفاقات‭ ‬أيضا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬والمناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬ومعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وبيان‭ ‬مشترك‭ ‬بشأن‭ ‬الخطة‭ ‬الخمسية‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬للسنوات‭ ‬2024 – 2028‭.‬

ولدى‭ ‬الدولتان‭ ‬علاقات‭ ‬ممتدة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬1971‭. ‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬الكويت‭ ‬بالرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ،‭ ‬وعقد‭ ‬الجانبان‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬طبقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬لقائهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬الصينية‭ ‬الخليجية‭ ‬بالرياض‭.‬

وأعلن‭ ‬قادة‭ ‬عالميون‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬اتفاقا‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والموانئ‭ ‬يضم‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬ويربط‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭.‬

جاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لمواجهة‭ ‬مبادرة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العالمية‭ ‬الصينية‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬وضمن‭ ‬جهود‭ ‬إدارته‭ ‬الرامية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يشمل‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭.‬

ولا‭ ‬يشمل‭ ‬المسار‭ ‬الهندي‭-‬الأمريكي‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مركزا‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬وجزءا‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬الصين‭ ‬لإحيائه،‭ ‬وتعول‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬مبارك‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبنيه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬