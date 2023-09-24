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إيران تعلن إحباط 30 تفجيرا في طهران.. وتوقيف 28 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ((داعش))

9/24/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية،‭ ‬أمس‭
‬الأحد،‭ ‬أنها‭ ‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬30‭ ‬تفجيراً‭ ‬متزامناً‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬28‭ ‬‮«‬إرهابياً‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬للأنباء،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهم‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬داعش،‭ ‬وبعضهم‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬وباكستان‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬خطيب،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬دخول‭ ‬200‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تحييد‭ ‬معظمهم‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬المواجهة‭ ‬والاعتقالات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬غالبية‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‮»‬‭.‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬توقيف‭ ‬28‭ ‬شخصاً‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجهادي،‭ ‬والتخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬البلاد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬انتهكت‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬متزامنة‭ ‬نُفذت‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وفي‭ ‬محافظتي‭ ‬البرز‭ ‬وأذربيجان‭ ‬الغربية،‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬إرهابية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬اعتقال‭ ‬28‭ ‬شخصاً‭. ‬

والموقوفون‭ ‬‮«‬ينتمون‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وبعضهم‭ ‬‮«‬رافق‭ ‬تكفيريين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أو‭ ‬كانوا‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وباكستان‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭.

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التوقيف،‭ ‬ومصادرة‭ ‬قنابل‭ ‬وأسلحة‭ ‬نارية‭ ‬وسترات‭ ‬ناسفة‭ ‬وأجهزة‭ ‬اتصال‭. ‬

وكان‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬الـ‭ ‬28،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬يريدون‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬30‭ ‬تفجيراً‭ ‬إرهابياً‭ ‬متزامناً‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لزعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬والتظاهر‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.

قتل‭ ‬مئات‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬وأوقف‭ ‬الآلاف‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭ ‬2022‭. ‬

والخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬طاجيكي‭ ‬ذكر‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مرقد‭ ‬شيعي‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭. ‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬4‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بهجوم‭ ‬مسلح‭ ‬استهدف‭ ‬مزاراً‭ ‬في‭ ‬مدينة
شيراز
جنوب‭ ‬إيران،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬4‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬بهجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬شنه‭ ‬رجلان‭ ‬مسلحان‭ ‬على‭ ‬مرقد‭ ‬شاه‭ ‬شيراغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬شيراز‭. ‬فيما‭ ‬تبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭.‬

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