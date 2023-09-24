إيران تعلن إحباط 30 تفجيرا في طهران.. وتوقيف 28 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ((داعش))

إيران تعلن إحباط 30 تفجيرا في طهران.. وتوقيف 28 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ((داعش))
التاريخ
9/24/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران (وكالات الأنباء): كشفت وزارة الأمن الإيرانية، أمس
الأحد، أنها أحبطت محاولة لتنفيذ 30 تفجيراً متزامناً في طهران، وألقت القبض على 28 «إرهابياً» قالت إنهم على صلة بتنظيم «داعش». وأضافت في بيان نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، أن بعض المقبوض عليهم ينتمون إلى داعش، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات متطرفة في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق، وفق رويترز.
يذكر أن وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، كان قد أعلن في أغسطس الفائت أنه تم رصد دخول 200 عنصر من «داعش» إلى البلاد، مشيراً إلى تحييد معظمهم.
كما قال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر».
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس الأحد توقيف 28 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، والتخطيط لهجمات في ذكرى اندلاع الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد العام الماضي.
وخرجت تظاهرات بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني «في الأيام الأخيرة، خلال سلسلة عمليات متزامنة نُفذت في طهران وفي محافظتي البرز وأذربيجان الغربية، تم استهداف عدة قواعد إرهابية»، مشيرة إلى اعتقال 28 شخصاً.
والموقوفون «ينتمون» إلى تنظيم الدولة الاسلامية وبعضهم «رافق تكفيريين في سوريا، أو كانوا ينشطون في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق»، بحسب المصدر.
وأشارت الوزارة إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن خلال عمليات التوقيف، ومصادرة قنابل وأسلحة نارية وسترات ناسفة وأجهزة اتصال.
وكان المشتبه فيهم الـ 28، بحسب المصدر، يريدون «تنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في مناطق مكتظة بالسكان في طهران لزعزعة الأمن والتحريض على أعمال الشغب والتظاهر بمناسبة ذكرى أعمال الشغب» في عام 2022.
قتل مئات الإيرانيين، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف الآلاف خلال التظاهرات التي جرت بين أكتوبر ونوفمبر 2022.
والخميس الماضي، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على طاجيكي ذكر أنه عضو في تنظيم الدولة الاسلامية بعد إدانته بإطلاق نار الشهر الماضي في مرقد شيعي بجنوب البلاد.
وفي أغسطس الماضي، قتل 4 أشخاص على الأقل بهجوم مسلح استهدف مزاراً في مدينة
شيراز
جنوب إيران، حسب وكالة أنباء «إرنا».
وقالت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء أن «4 أشخاص على الأقل قتلوا بهجوم إرهابي شنه رجلان مسلحان على مرقد شاه شيراغ» في شيراز. فيما تبنى تنظيم «داعش» الهجوم، وفق التلفزيون الإيراني.
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