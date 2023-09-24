مناقصة لتوفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية في مجلس الشورى

مناقصة لتوفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية في مجلس الشورى
التاريخ
9/24/2023 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرح مجلس الشورى أمس في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإبرام اتفاقية مدتها سنتان لتوفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية ومهندس إدارة أنظمة الحوسبة السحابية وأمن شبكات وخدمة الدعم الفني والتقني، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 15 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتهدف المناقصة إلى توفير مطورين يعملون في المجلس بدوام كامل مع امتلاكهم مهارات تطوير الأنظمة بلغات React و Node . js والعمل على منصة الأمازون AWS بالإضافة إلى امتلاكهم مهارات إدارة البنية التحتية على الحوسبة السحابية مايكروسوفت ومنصة الأمازون AWS وأنظمة الشبكة cisco والجدار الناري Palo Alto والاطلاع على شهادة الامتثال الأيزو الخاصة بتقنية المعلومات ولمهارات صيانة الأجهزة وأنظمة الحاسوب Software ومعداته Hardware ، مع تقديم المساعدة وتوفير الحلول على مستوى تركيب وتثبيت الأجهزة وملحقاتها والأنظمة.
ومن الشروط الإلزامية للمناقصة أنه على المتقدم توفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية يجيدون التحدث باللغة العربية بطلاقة إلزامياً وإذا لم يتم توفير ذلك فسيتم استبعاد العطاء من التقييم.
كما على المتقدم توفير مهندس إدارة أنظمة الحوسبة السحابية وأمن شبكات يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلزامياً وإذا لم يتم توفير ذلك فسيتم استبعاد العطاء من التقييم بالإضافة إلى اجتياز نسبة 50 % من التقييم الفني لقبول العطاء.
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