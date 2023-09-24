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مناقصة لتوفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية في مجلس الشورى

9/24/2023 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرح‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬سنتان‭ ‬لتوفير‭ ‬مطورين‭ ‬لخدمات‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬السحابية‭ ‬ومهندس‭ ‬إدارة‭ ‬أنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وأمن‭ ‬شبكات‭ ‬وخدمة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والتقني،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتهدف‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مطورين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬امتلاكهم‭ ‬مهارات‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬بلغات‭ ‬ React ‭ ‬و Node ‭.‬ js ‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الأمازون‭ ‬ AWS ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬امتلاكهم‭ ‬مهارات‭ ‬إدارة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬ومنصة‭ ‬الأمازون‭ ‬ AWS ‭ ‬وأنظمة‭ ‬الشبكة‭ ‬ cisco ‭ ‬والجدار‭ ‬الناري‭ ‬ Palo ‭ ‬ Alto ‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الامتثال‭ ‬الأيزو‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬ولمهارات‭ ‬صيانة‭ ‬الأجهزة‭ ‬وأنظمة‭ ‬الحاسوب Software ‭ ‬ومعداته‭ ‬ Hardware ،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬وتوفير‭ ‬الحلول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تركيب‭ ‬وتثبيت‭ ‬الأجهزة‭ ‬وملحقاتها‭ ‬والأنظمة‭.‬

ومن‭ ‬الشروط‭ ‬الإلزامية‭ ‬للمناقصة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المتقدم‭ ‬توفير‭ ‬مطورين‭ ‬لخدمات‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬السحابية‭ ‬يجيدون‭ ‬التحدث‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬بطلاقة‭ ‬إلزامياً‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬ذلك‭ ‬فسيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬التقييم‭.‬

كما‭ ‬على‭ ‬المتقدم‭ ‬توفير‭ ‬مهندس‭ ‬إدارة‭ ‬أنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وأمن‭ ‬شبكات‭ ‬يجيدون‭ ‬التحدث‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بطلاقة‭ ‬إلزامياً‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬ذلك‭ ‬فسيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجتياز‭ ‬نسبة‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الفني‭ ‬لقبول‭ ‬العطاء‭.‬

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