((الأشغال)) تختتم الدورة التدريبية التخصصية في مجال الأسفلت بهدف تعريف المشاركين بأحدث التقنيات

((الأشغال)) تختتم الدورة التدريبية التخصصية في مجال الأسفلت بهدف تعريف المشاركين بأحدث التقنيات
التاريخ
9/24/2023 7:10:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت وزارة الأشغال ممثلة بإدارة الموارد البشرية الدورة التدريبية التخصصية « Characterization of Road Asphalt » لعدد 25 مهندسا من قطاعي الطرق والخدمات الفنية بالوزارة.
وفي هذا الصدد صرح مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال محمد عاشير بأن الدورة تندرج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التخصصية التي تعكف إدارة الموارد البشرية من خلال عقد مثل هذه الدورات إلى الارتقاء بقدرات وكفاءات الكادر الهندسي في الوزارة في مجال إدارة المشاريع الهندسية والتقنية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأوضح عاشير أن الوزارة تعمل على مواكبة أحدث معايير عملية تصنيع الأسفلت، وإجراءات مراقبة جودة المواد وسياسة ضمان الجودة للتأكد من توافق المواد وتطابقها مع معايير ومواصفات وزارة الأشغال التي تضمن استمرار تطوير الطرق في البحرين والارتقاء بها بالمستوى المطلوب.
يذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث التقنيات في مجال الأسفلت، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لإدارات وزارة الأشغال ولزيادة معرفتهم وخبرتهم في مجال صناعة إنتاج الأسفلت ومراقبة وضمان جودة المواد.
وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد العالمي للطرق IRF ، لما يتمتع به المركز من خبرات دولية واسعة في هذا المجال وأحد أهم بيوت الخبرة في التدريب التخصصي في مختلف المجالات الهندسية.
تطرقت الدورة إلى فهم الخلطة الاسفلتية والخصائص المتعلقة بتصميم وإنتاج الخلطة الاسفلتية وكيفية تطبيق وصيانة الخلطة الاسفلتية، كما تطرقت الدورة الى معايير الجودة في تنفيذ الخلطات الاسفلتية، كما احتوت على أمثلة وحلول في تصميم مزيج الخلطات الإسفلتية.
كما تضمنت الدورة التدريبية زيارة ميدانية لعدد من مواقع عمل الأسفلت للاطلاع على العمليات الميدانية وتبادل الخبرات مع مؤسسات القطاع الخاص، مما يصب في إطار سعي الوزارة الدؤوب لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية التي تشرف عليها الوزارة على أكمل وجه من حيث الجودة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافة إلى العمل على تهيئة الصف الثاني من المهندسين المتدربين ومديري المشاريع المستجدين للاضطلاع بالمسؤولية المستقبلية، والتأسيس لقاعدة معرفية من خلال ترسيخ ونقل الخبرات والتأكيد على استدامتها.
يذكر أن وزارة الأشغال وضمن برنامجها التدريبي للمهندسين تعمل ووفق خطتها على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، حيث تسعى الوزارة من خلال ذلك توفير التدريب الشامل للمحافظة على المعايير عالية الجودة التي تم وضعها من قبل الوزارة.
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