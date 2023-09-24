((الأشغال)) تختتم الدورة التدريبية التخصصية في مجال الأسفلت بهدف تعريف المشاركين بأحدث التقنيات

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬صرح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬محمد‭ ‬عاشير‭ ‬بأن‭ ‬الدورة‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬تعكف‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬الكادر‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية‭ ‬والتقنية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للوزارة‭.‬

وأوضح‭ ‬عاشير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬معايير‭ ‬عملية‭ ‬تصنيع‭ ‬الأسفلت،‭ ‬وإجراءات‭ ‬مراقبة‭ ‬جودة‭ ‬المواد‭ ‬وسياسة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬توافق‭ ‬المواد‭ ‬وتطابقها‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬ومواصفات‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬استمرار‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأسفلت،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لإدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ولزيادة‭ ‬معرفتهم‭ ‬وخبرتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسفلت‭ ‬ومراقبة‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬المواد‭. ‬

وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للطرق‭ ‬ IRF ،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وأحد‭ ‬أهم‭ ‬بيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬التخصصي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية‭.‬

تطرقت‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬الخلطة‭ ‬الاسفلتية‭ ‬والخصائص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصميم‭ ‬وإنتاج‭ ‬الخلطة‭ ‬الاسفلتية‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬وصيانة‭ ‬الخلطة‭ ‬الاسفلتية،‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬الدورة‭ ‬الى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخلطات‭ ‬الاسفلتية،‭ ‬كما‭ ‬احتوت‭ ‬على‭ ‬أمثلة‭ ‬وحلول‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬مزيج‭ ‬الخلطات‭ ‬الإسفلتية‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬عمل‭ ‬الأسفلت‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬الميدانية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬الدؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬المتدربين‭ ‬ومديري‭ ‬المشاريع‭ ‬المستجدين‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬والتأسيس‭ ‬لقاعدة‭ ‬معرفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭ ‬ونقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬استدامتها‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وضمن‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬للمهندسين‭ ‬تعمل‭ ‬ووفق‭ ‬خطتها‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬الشامل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭.‬