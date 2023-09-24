مؤتمر صحفي حول معرض ((حكايات الموضة الإيطالية)) في عمارة بن مطر بعد غد

مؤتمر صحفي حول معرض ((حكايات الموضة الإيطالية)) في عمارة بن مطر بعد غد
التاريخ
9/24/2023 7:10:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقدّم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث معرض «حكايات الموضة الإيطالية» الذي يُفتتح يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 عند الساعة 5 مساءً، في عمارة بن مطر المتفرعة عن المركز، ويستقبل زواره طيلة اليوم التالي الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع السفارة الإيطالية لدى مملكة البحرين وبدعم من طيران الخليج. يذكر أن السفارة الإيطالية ستعقد مؤتمراً صحفياً قبل المعرض في الساعة الرابعة عصراً.
معرض «حكايات الموضة الإيطالية» هو فكرة للقيّم الفني والبروفيسور ستيفانو دومينيلا، أحد أكثر الخبراء تأثيرا ومن أهم المختصين في صناعة الأزياء على المستوى الدولي. المعرض هو حدث يجمع الجمال والألوان وجودة التصميم وعمليات التصنيع التقليدية والمبتكرة التي شكلت تاريخ الموضة العالمية وتستمر في نشر مكانة وتميز ما نسمّيه «صنع في إيطاليا» في جميع أنحاء العالم.
بهذه المناسبة شكرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث السفارة الإيطالية لدى مملكة البحرين ممثلة بالسفيرة باولا أمادي التي طالما حرصت على الترويج لجمال ما صُنع في إيطاليا في مواقع تابعة لمركز الشيخ إبراهيم، كما عبّرت الشيخة مي عن سعادتها بحضور مجموعة دار جاتينوني التي تركت بصمتها في تاريخ الموضة العالمية، وتمنّت لجمهور المركز الاستمتاع بهذا المعرض الفريد الذي يعكس جمال الموضة الإيطالية وأناقتها.
«حكايات الموضة الإيطالية» يقدّم الملابس والمواد التي لم يتم عرضها من قبل، وهي رحلة حرفية إبداعية، سواء للجمهور المحترف أو للزائر العادي للمعرض.
ينقسم المعرض إلى إبداعات من الأرشيف التاريخي المهم لستيفانو دومينيلا وستيفانو جاتينوني، والإبداعات المعاصرة المصنوعة من العمليات التي كتبت أهم صفحات تاريخ الموضة العالمية والتي لا تزال تُصنع حتى اليوم بإتقان بلا منازع، بفضل التقنيات الجديدة. يعكس المعرض أهمية الموضة الإيطالية بما تحمل من تطريز وأقمشة مرسومة يدويا والعديد من التقنيات الأخرى، وسيتم عرض جمال هذه الموضة، والتي ولدت من إبداع غير عادي. من بين الإبداعات المعروضة من الأرشيف التاريخي لدار جاتينوني مجموعة من الفساتين الأصلية التي ارتدتها مغنيات هوليوود مثل لانا تيرنر وكيم نوفاك وأودري هيبورن، كإمبراطوة في فيلم «الحرب والسلام» وأنيتا إيكبيرج بطلة الفيلم الشهير «الحياة السعيدة»، من إخراج فيديريكو فيليني عام 1960.
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