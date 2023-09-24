مؤتمر صحفي حول معرض ((حكايات الموضة الإيطالية)) في عمارة بن مطر بعد غد

معرض‭ ‬‮«‬حكايات‭ ‬الموضة‭ ‬الإيطالية‮»‬‭ ‬هو‭ ‬فكرة‭ ‬للقيّم‭ ‬الفني‭ ‬والبروفيسور‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيلا،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الخبراء‭ ‬تأثيرا‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأزياء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬المعرض‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬يجمع‭ ‬الجمال‭ ‬والألوان‭ ‬وجودة‭ ‬التصميم‭ ‬وعمليات‭ ‬التصنيع‭ ‬التقليدية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬تاريخ‭ ‬الموضة‭ ‬العالمية‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مكانة‭ ‬وتميز‭ ‬ما‭ ‬نسمّيه‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬شكرت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بالسفيرة‭ ‬باولا‭ ‬أمادي‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لجمال‭ ‬ما‭ ‬صُنع‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم،‭ ‬كما‭ ‬عبّرت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬دار‭ ‬جاتينوني‭ ‬التي‭ ‬تركت‭ ‬بصمتها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموضة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتمنّت‭ ‬لجمهور‭ ‬المركز‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذا‭ ‬المعرض‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬جمال‭ ‬الموضة‭ ‬الإيطالية‭ ‬وأناقتها‭.‬

‮«‬حكايات‭ ‬الموضة‭ ‬الإيطالية‮»‬‭ ‬يقدّم‭ ‬الملابس‭ ‬والمواد‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وهي‭ ‬رحلة‭ ‬حرفية‭ ‬إبداعية،‭ ‬سواء‭ ‬للجمهور‭ ‬المحترف‭ ‬أو‭ ‬للزائر‭ ‬العادي‭ ‬للمعرض‭.‬

ينقسم‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬إبداعات‭ ‬من‭ ‬الأرشيف‭ ‬التاريخي‭ ‬المهم‭ ‬لستيفانو‭ ‬دومينيلا‭ ‬وستيفانو‭ ‬جاتينوني،‭ ‬والإبداعات‭ ‬المعاصرة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬أهم‭ ‬صفحات‭ ‬تاريخ‭ ‬الموضة‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تُصنع‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬بإتقان‭ ‬بلا‭ ‬منازع،‭ ‬بفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭. ‬يعكس‭ ‬المعرض‭ ‬أهمية‭ ‬الموضة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بما‭ ‬تحمل‭ ‬من‭ ‬تطريز‭ ‬وأقمشة‭ ‬مرسومة‭ ‬يدويا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وسيتم‭ ‬عرض‭ ‬جمال‭ ‬هذه‭ ‬الموضة،‭ ‬والتي‭ ‬ولدت‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬غير‭ ‬عادي‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬الإبداعات‭ ‬المعروضة‭ ‬من‭ ‬الأرشيف‭ ‬التاريخي‭ ‬لدار‭ ‬جاتينوني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفساتين‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬ارتدتها‭ ‬مغنيات‭ ‬هوليوود‭ ‬مثل‭ ‬لانا‭ ‬تيرنر‭ ‬وكيم‭ ‬نوفاك‭ ‬وأودري‭ ‬هيبورن،‭ ‬كإمبراطوة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬والسلام‮»‬‭ ‬وأنيتا‭ ‬إيكبيرج‭ ‬بطلة‭ ‬الفيلم‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬السعيدة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬فيديريكو‭ ‬فيليني‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬