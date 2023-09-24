نائب الملك ولي العهد: شراكة استراتيجية وثيقة تجمع البحرين والمملكة المتحدة

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬اللورد‭ ‬دومينيك‭ ‬جونسون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭

‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تدعمها‭ ‬البيئة‭ ‬المحفزة‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬