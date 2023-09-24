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نائب الملك ولي العهد: شراكة استراتيجية وثيقة تجمع البحرين والمملكة المتحدة

9/24/2023 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬دائم‭ ‬لمواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬وتميزاً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭
‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬اللورد‭ ‬دومينيك‭ ‬جونسون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭
‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تدعمها‭ ‬البيئة‭ ‬المحفزة‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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