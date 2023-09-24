مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يعرب عن اعتزازه بعلاقات البحرين التاريخية مع الصين

مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يعرب عن اعتزازه بعلاقات البحرين التاريخية مع الصين
التاريخ
9/24/2023 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح أمس العقيد Wang Ton الملحق العسكري الصيني، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وخلال اللقاء أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن اعتزازه بعلاقات مملكة البحرين التاريخية الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي تقوم على ثوابت متينة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجالات.
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