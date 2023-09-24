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مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يعرب عن اعتزازه بعلاقات البحرين التاريخية مع الصين

9/24/2023 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬العقيد‭ ‬ Wang ‭ ‬ Ton ‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الصيني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بعلاقات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬ثوابت‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

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