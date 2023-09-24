مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل الملحق العسكري الكويتي

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬التاريخ‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‭ ‬والمتطلعة‭ ‬نحو‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز‭ ‬دائم‭ ‬لدى‭ ‬البلدين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً‭.‬

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