مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل الملحق العسكري الكويتي

مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل الملحق العسكري الكويتي
التاريخ
9/24/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمس العميد الركن محمد راشد المطيري الملحق العسكري الكويتي، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وفي بداية اللقاء رحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالملحق العسكري الكويتي، وأشاد سموه بعمق العلاقات البحرينية الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك والمتطلعة نحو البناء بما يعزز مسيرة التعاون الثنائي التي كان لها الأثر فيما تحقق من التعاون الوثيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين والذي هو محل اعتزاز دائم لدى البلدين قيادة وشعباً.
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