البحرين تؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة

البحرين تؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة
التاريخ
9/24/2023 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة، مع دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وقد نقل وزير الخارجية تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة توليه رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية، وتمنياتهما له التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها.
وأكد وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين وحرصها على تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في كافة المجالات، بما يحقق الأهداف العالمية في صيانة الأمن والاستقرار والسلم والتنمية في العالم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه دول المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجهود الطيبة التي يقوم بها الأمين العام لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العصر ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وإرساء دعائم الأمن والسلم والتنمية لجميع شعوب العالم.
من جانبه، كلف الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم الازدهار، معربًا عن تقديره للتعاون المتميز الذي تبديه مملكة البحرين للجهود الأممية وما حققته مسيرة التنمية المستدامة في المملكة من إنجازات بارزة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
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