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البحرين تؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة

9/24/2023 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالها‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واستعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وقد‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬العصر‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وإرساء‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والتنمية‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬الازدهار،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬الأممية‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬بارزة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ومقاصد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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