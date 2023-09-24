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((الخطَّابة)) بين الزمن الجميل وعصر الذكاء الاصطناعي!

9/24/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحقيق‭: ‬فاطمة‭ ‬اليوسف‭ ‬


تصوير‭- ‬محمد‭ ‬مطر

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كثيرًا‭ ‬ما‭ ‬نقع‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرنا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نرتبط‭ ‬فيها‭ ‬بشريك‭ ‬الحياة‭ ‬المثالي‭ ‬والمناسب‭ ‬ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الاختيار‭ ‬الصحيح‭ ‬للزوج‭/ ‬الزوجة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علميَّة‭ ‬وأخلاقيَّة‭ ‬متينة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التسرُّع‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬واللهث‭ ‬وراء‭ ‬المظاهر‭ ‬الماديَّة‭ ‬الخادعة،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬اتباع‭ ‬الأسس‭ ‬السليمة‭ ‬سيضمن‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والاستقرار‭ ‬والمودة‭ ‬والرحمة‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭.‬

سمعنا‭ ‬وقرأنا‭ ‬عن‭ ‬جيل‭ ‬آبائنا‭ ‬وأجدادنا‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬خطبة‭ ‬الأهل‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ (‬الخطّابات‭) ‬اللاتي‭ ‬كنّ‭ ‬يجبن‭ ‬البيوت‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الفتيات‭ ‬المناسبات‭ ‬للزواج‭ ‬بل‭ ‬وكانت‭ (‬الخطّابة‭) ‬تٌرى‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬والأعراس‭ ‬دائما‭ ‬للبحث‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬عن‭ ‬العزباء‭ ‬والمطلقة‭ ‬والأرملة‭ ‬لمساعدتهن‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الزوج‭ ‬المناسب‭.‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬فقد‭ ‬تغيرت‭ ‬طرق‭ ‬البحث‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الراهن‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬المسافات‭ ‬وتسهيل‭ ‬طرق‭ ‬التواصل‭ ‬والمعرفة‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأفراد،‭ ‬فهل‭ ‬نرى‭ ‬عن‭ ‬قريب‭ ‬دورا‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يساعد‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصفه‭ ‬الآخر؟

وللحديث‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬وسطاء‭ ‬الزواج‭ ‬‮«‬الخطّابات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬استضافت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عددا‭ ‬ممن‭ ‬يمتهنون‭ ‬المهنة‭ ‬لمعرفة‭ ‬آرائهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬بقائها‭ ‬وما‭ ‬أهم‭ ‬طلبات‭ ‬الجيل‭ ‬الحديث‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجيل‭ ‬السابق‭.‬



رجل اقتحم مهنة النساء.. سعيد حبيب محمد لـ«أخبار الخليج»:

(سمّاك) دخله 1000 دينار تم رفضه لعدم حمله شهادة عليا

المدرّسة.. الأكثر طلبا بين المتقدمين للزواج يعتبرونها (دولارا)


‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬التقت‭ ‬سعيد‭ ‬حبيب‭ ‬محمد‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬القلوب‭ ‬الطاهرة‭ ‬للتزويج‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أمتهن‭ ‬مهنة‭ ‬‮«‬خطّاب‮»‬‭ ‬بالعرف‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬بل‭ ‬إنني‭ ‬أزاول‭ ‬مهنة‭ ‬التزويج‭ ‬بطريقة‭ ‬تخدم‭ ‬الأفراد‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬وتخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬لذا‭ ‬فكرت‭ ‬بتأسيس‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬القلوب‭ ‬الطاهرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬تقاعدي‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬المشاكل‭ ‬الأسرية،‭ ‬ولخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والناس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬اقتحم‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬لأن‭ ‬لديه‭ ‬خبرة‭ ‬اجتماعية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يعملن‭ ‬بها‭ ‬كان‭ ‬يتقاضين‭ ‬أجورًا‭ ‬نظير‭ ‬ذلك،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬بأجر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬فهو‭ ‬غالبًا‭ ‬يفكّر‭ ‬بمصلحته‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لمصالح‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تزويجها‭ ‬وخدمتها‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬زواج‭ ‬أسهم‭ ‬فيها‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬بتزويج‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬مضيفا‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬حالات‭ ‬التزويج‭ ‬سابقًا‭ ‬لخدمة‭ ‬الأقارب‭ ‬والأصدقاء‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فالأمر‭ ‬أصبح‭ ‬يشمل‭ ‬الجميع‭ ‬بعد‭ ‬تأسيسنا‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬القلوب‭ ‬الطاهرة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬طلبات‭ ‬الزواج‭ ‬سابقًا‭ ‬والآن‭ ‬قال‭ ‬سعيد‭ ‬حبيب‭: ‬‮«‬سابقًا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬تعقيدات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوظيفة‭ ‬والشكل‭ ‬والدراسة،‭ ‬بينما‭ ‬الآن‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬صارت‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬متطلبات‭ ‬الزواج‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يبوح‭ ‬بها‭ ‬مباشرة‭ ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬أنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬الشكل‭ ‬والوظيفة‭ ‬والدراسة،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فالوظيفة‭ ‬الأكثر‭ ‬طلباً‭ ‬بين‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬زواج،‭ ‬هي‭ ‬المدرّسة‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬وظيفة‭ ‬المدرّسة‭ ‬كالدولار‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬البنات‭ ‬حيث‭ ‬إنهن‭ ‬يطلبن‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬والوظائف‭ ‬المرموقة،‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬المتقدم‭ ‬للزواج‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذا‭ ‬دخل‭ ‬مرتفع‭ ‬والسبب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬وظيفته‭ ‬المتواضعة‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬التعليمي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬العوائل‭ ‬أو‭ ‬البنت‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لدي‭ ‬أحد‭ ‬الطلبات‭ ‬لرجل‭ ‬يعمل‭ (‬سمّاكا‭) ‬لديه‭ ‬إحدى‭ ‬الكبائن‭ ‬لبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬يتراوح‭ ‬دخله‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬وحتى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬ولكن‭ ‬يتم‭ ‬رفضه‭ ‬دائمًا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حمله‭ ‬شهادة‭ ‬عليا،‭ ‬فمعظم‭ ‬البنات‭ ‬لا‭ ‬يقبلن‭ ‬بحملة‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬الآن‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬القلوب‭ ‬الطاهرة‮»‬‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬قام‭ ‬بتزويج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬30‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الطبقات‭ ‬منها‭ ‬أصحاب‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬ونسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الثانوية‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أطباء‭ ‬ومهندسون‭ ‬ومدرسات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬طلبا‭ ‬لرجل‭ ‬عربي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بسبب‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الزوجة‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬طبيبة،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬أغلقت‭ ‬الباب‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نواياه‭ ‬مادية،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلب‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬زوجة‭ ‬أحد‭ ‬الشباب‭ ‬وكلما‭ ‬بحثنا‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬زوجة‭ ‬يتم‭ ‬الرفض‭ ‬ثم‭ ‬سألته‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬فأخبرني‭ ‬بأنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬الوسواس‭ ‬القهري‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬موقف‭ ‬آخر‭ ‬لرجل‭ ‬طلب‭ ‬التواصل‭ ‬معي‭ ‬لتزويج‭ ‬ابنه‭ ‬ثم‭ ‬اتضح‭ ‬لي‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬طالب‭ ‬الزواج‭ ‬وليس‭ ‬ابنه‭ ‬فرفضت‭ ‬طلبه‭.‬

وأشار‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬القلوب‭ ‬الطاهرة‭ ‬إلى‭ ‬ندرة‭ ‬تقدم‭ ‬الفتيات‭ ‬لطلبات‭ ‬التزويج‭ ‬عن‭ ‬طريقه‭ ‬لأنهن‭ ‬ينظرن‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬الكرامة‭ ‬وأن‭ ‬البنت‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬نفسها‭ ‬للزواج‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نعانيه‭ ‬حقيقة‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬فهمهن‭ ‬للدين‭ ‬الصحيح‭ ‬فحتى‭ ‬الآباء‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المعيب‭ ‬أن‭ ‬يقدمون‭ ‬طلبا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬زوج‭ ‬لابنتهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أننا‭ ‬لدينا‭ ‬قصة‭ ‬نبي‭ ‬الله‭ ‬شعيب‭ (‬ع‭) ‬الذي‭ ‬خيّر‭ ‬نبي‭ ‬الله‭ ‬موسى‭ (‬ع‭) ‬ليختار‭ ‬إحدى‭ ‬بناته‭ ‬ليتزوجها،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬نعانيه‭ ‬مع‭ ‬الأعراف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬أحيانا‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الدين،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬ويتقدمون‭ ‬لطلب‭ ‬تزويج‭ ‬بناتهم‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬استحياء‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬مشروعه‭ ‬هو‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬الأسرية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬شريك‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حياة‭ ‬زوجية‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬وأشد‭ ‬تماسكا‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬البيانات‭ ‬للطرفين‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وبث‭ ‬الوعي‭ ‬الأسري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬نقدمها‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬مهنة‭ ‬‮«‬الخطّابين‮»‬‭ ‬موجودة‭ ‬تاريخيا‭ ‬وهي‭ ‬جيدة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬فيها‭ ‬الأمور‭ ‬المصلحية،‭ ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬يلجأن‭ ‬لتزيين‭ ‬الطرفين‭ ‬لبعضهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سرعة‭ ‬إتمام‭ ‬الخطبة‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬مساوئ‭ ‬ذلك‭ ‬التزيين‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭. ‬والآن‭ ‬صارت‭ ‬لديهن‭ ‬‮«‬قروبات‮»‬‭ ‬للتزويج‭ ‬وتزيين‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬طلبات‭ ‬الزواج‮»‬‭ ‬وأنا‭ ‬لست‭ ‬ضدهم‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬وأنصحهم‭ ‬بتصحيح‭ ‬مسارهم‭ ‬وأن‭ ‬يضعن‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنهن‭ ‬‮«‬يبنين‮»‬‭ ‬أسرة‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المصداقية‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وصحيح‭ ‬فالأسرة‭ ‬هي‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وإذا‭ ‬صلحت‭ ‬الأسرة‭ ‬صلح‭ ‬المجتمع‭ ‬وصلحت‭ ‬الأوطان‭.‬




بعد ربع قرن في المهنة.. «الخطّابة» أم علي لـ«أخبار الخليج»:

أصبح لدي 12 «قروبا» للتزويج

الصور تخدع بسبب كثرة استخدام الفلاتر والفوتوشوب لذلك ننصح بالنظرة الشرعية

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬علي‭ ‬‮«‬خطّابة‮»‬‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬بدايات‭ ‬عملها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويج‭ ‬الأهل‭ ‬والأقارب‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فقد‭ ‬اختلف‭ ‬الأمر‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬الأهل‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬صارت‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الواتساب‮»‬‭ ‬ولدينا‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬12‭ ‬‮«‬قروبا‮»‬‭ ‬لطلبات‭ ‬الزواج‭ ‬ونتواصل‭ ‬تواصل‭ ‬نسائي‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الولد‭ ‬أو‭ ‬أخته‭ ‬ونقوم‭ ‬بجمع‭ ‬البيانات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمهمة‭ ‬عن‭ ‬طالب‭ ‬الزواج‭ ‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬أعزبا‭ ‬أم‭ ‬مطلقا‭ ‬أو‭ ‬أرملا‭ ‬كما‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إبلاغنا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حامل‭ ‬لأمراض‭ ‬وراثية‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬معرفة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬تسهل‭ ‬علينا‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الطلب‭ ‬المناسب‭ ‬له‭.‬

بعد‭ ‬معرفة‭ ‬معلومات‭ ‬المتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬زواج‭ ‬أقوم‭ ‬بترشيحه‭ ‬لإحدى‭ ‬زميلات‭ ‬المهنة‭ ‬لتبحث‭ ‬له‭ ‬بين‭ ‬الطلبات‭ ‬المتاحة‭ ‬لديها‭ ‬عما‭ ‬يناسبه‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬البنات‭ ‬التي‭ ‬تردني‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الواتساب‮»‬‭ ‬أقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬الاسم‭ ‬والبيانات‭ ‬لزميلات‭ ‬المهنة‭ ‬ليقمن‭ ‬بالسؤال‭ ‬عنه‭ ‬لتكون‭ ‬مهنتنا‭ ‬أكثر‭ ‬مصداقية‭ ‬ولتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬المشاكل‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬ترسل‭ ‬صورَ‭ ‬أصحاب‭ ‬طلبات‭ ‬الزواج‭ ‬لأنها‭ ‬تفضل‭ ‬المقابلة‭ ‬المباشرة‭ ‬للنظرة‭ ‬الشرعية،‭ ‬لأن‭ ‬الصور‭ ‬تخدع‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬استخدام‭ ‬الفلاتر‭ ‬والفوتوشوب‭ ‬لذلك‭ ‬ننصح‭ ‬أهل‭ ‬الشاب‭ ‬أو‭ ‬الفتاة‭ ‬بالرؤية‭ ‬المباشرة‭ ‬والنظرة‭ ‬الشرعية‭. ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬استثنائية‭ ‬لو‭ ‬تعذر‭ ‬الحضور‭ ‬مثلا‭ ‬واضطررنا‭ ‬للصورة‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الأم‭ ‬والبنت‭ ‬قبل‭ ‬إرسال‭ ‬الصورة‭ ‬لأم‭ ‬الشاب‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنبيهها‭ ‬بمسح‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬المشاهدة‭.‬

وعن‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الخطَّابة‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬أم‭ ‬علي‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وقبل‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬حين‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬بالمجال‭ ‬كانت‭ ‬الخطبة‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬شروط‭ ‬تعجيزية‭ ‬أو‭ ‬معقدة‭ ‬والحقيقة‭ ‬فالشروط‭ ‬التعجيزية‭ ‬والطلبات‭ ‬المبالغ‭ ‬بها‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لدي‭ ‬طلب‭ ‬أحد‭ ‬الشباب‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬فقط‭ ‬وشروطه‭ ‬كالآتي‭: ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جامعية‭ ‬وتعمل‭ ‬وجميلة‭ ‬وبيضاء‭ ‬وطويلة‭ ‬وضعيفة‭ ‬وشعرها‭ ‬حرير‭ ‬وأن‭ ‬تمتلك‭ ‬سيارة‭ ‬خاصة‭ (‬طلبية‭ ‬مصنع‭)‬،‭ ‬معظم‭ ‬طلبات‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الفتاة‭ ‬تعمل‭ ‬وطلبات‭ ‬الفتيات‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشاب‭ ‬جامعيا‭ ‬لاعتقادهم‭ ‬بأن‭ ‬راتب‭ ‬الجامعي‭ ‬أكثر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الطلبات‭ ‬لفتيات‭ ‬تجاوزن‭ ‬الثلاثين‭ ‬وبعضهن‭ ‬في‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ولكن‭ ‬شروطهن‭ ‬صعبة‭ ‬ونصيحتي‭ ‬لهن‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الشروط‭ ‬مادامت‭ ‬فرص‭ ‬الزواج‭ ‬قائمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وعن‭ ‬أصغر‭ ‬حالة‭ ‬تزويج‭ ‬قامت‭ ‬بها،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ ‬البحث‭ ‬لابنها‭ ‬عن‭ ‬زوجة‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬توفق‭ ‬في‭ ‬تزويجه‭ ‬إلا‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬




الكويتي بوحمد: أنا «الخطّاب» رقم (1) بالكويت والخليج

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حاورت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الخطّاب‭ ‬بوحمد‭ ‬من‭ ‬الكويت،‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬إنني‭ ‬تفرغت‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬ولقبت‭ ‬بـ‭ (‬خطّاب‭ ‬الكويت‭ ‬الأول‭) ‬لأنني‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬انفرد‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬بالكويت‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعرفت‭ ‬واشتهرت‭ ‬وأنجزت‭ ‬وزوجت‭ ‬وجمعت‭ ‬بين‭ ‬‮«‬رأسين‭ ‬في‭ ‬الحلال‮»‬‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬بلدي‭ ‬الكويت‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

وحول‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتسارع‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الـ«خطّابين‮»‬،‭ ‬أوضح‭ ‬بوحمد‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتقني‭ ‬وتعدد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬حيث‭ ‬قرّب‭ ‬المسافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والأشخاص‭ ‬وجعل‭ ‬علينا‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخطابين‭ ‬والخطابات‭ ‬وسرعة‭ ‬التوافق‭ ‬للزواج‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬مرتادي‭ ‬مكتبه‭ ‬سواء‭ ‬أكانوا‭ ‬رجالا‭ ‬أو‭ ‬نساء‭ ‬يحبون‭ ‬أن‭ ‬يتعاملوا‭ ‬مع‭ ‬الخطابين‭ ‬الرجال‭ ‬الثقات‭ ‬وبفضل‭ ‬الله‭ ‬بالكويت‭ ‬والخليج‭ ‬أنا‭ (‬الخطّاب‭ ‬رقم‭ ‬1‭).‬

وعن‭ ‬الشروط‭ ‬التعجيزية‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الزواج‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يبلغهم‭ ‬أن‭ ‬فرصتهم‭ ‬ضعيفة‭ ‬جداً‭ ‬بالزواج‭ ‬ويترك‭ ‬الأمر‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬نصيحته‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬ينصحهم‭ ‬بتسهيل‭ ‬الشروط‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعدم‭ ‬التشديد‭ ‬والصدق‭ ‬بالمعلومات‭ ‬لأن‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬يبارك‭ ‬الحياة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الصدق‭.‬




الخطّابة «أم أحمد»: رسالتي للبنات.. خففوا طلبات الزواج

الخطابة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أحمد‮»‬‭ ‬أخبرتنا‭ ‬أنها‭ ‬امتهنت‭ ‬مهنة‭ ‬الخطابة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬خطبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويجها،‭ ‬شقيق‭ ‬زوجها‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬بتزويج‭ ‬عمها‭ ‬والبعض‭ ‬من‭ ‬أقاربها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترث‭ ‬مهنة‭ ‬الخطابة‭ ‬فهي‭ ‬أول‭ ‬خطابة‭ ‬في‭ ‬عائلتها،‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬البنت‭ ‬نراها‭ ‬رأي‭ ‬العين‭ ‬ونتحدث‭ ‬معهن‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬طلبات‭ ‬للزواج‭ ‬من‭ ‬البنات‭ ‬والذكور،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اختلاف‭ ‬شروط‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬عن‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يرغبون‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬بنت‭ ‬‮«‬أجودية‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يهم‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬شهادات‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الأهم‭ ‬لديهم‭ ‬أنت‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬بيت‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬الآن‭ ‬يشترطون‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬البنت‭ ‬شهادة‭ ‬عليا‭ ‬ويفكرون‭ ‬بالشكل‭ ‬والمظهر‭ ‬والجمال‭ ‬والبنات‭ ‬كذلك‭ ‬يرغبون‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬جامعي‭ ‬ويعمل،‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬الجنسان‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬المنظر‭ ‬والمظهر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الجوهر‭ ‬الداخلي،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬الأمر‭ ‬متعبا‭ ‬جدا‭ ‬الآن‭.‬

وعن‭ ‬أغرب‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬عليها،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أغرب‭ ‬طلب‭ ‬لرجل‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يرغب‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬بنت‭ ‬تمتلك‭ ‬جمالا‭ ‬‮«‬موطبيعي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تتركز‭ ‬طلبات‭ ‬البنات‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬شقة‭ ‬ويحمل‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬ويعمل‭ ‬بوظيفة‭ ‬مناسبة،‭ ‬بينما‭ ‬طلبات‭ ‬الرجال‭ ‬فلديهم‭ ‬طلبات‭ ‬مختلفة‭ ‬فمثلا‭ ‬أحدهم‭ ‬يرغب‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬بنت‭ ‬شقراء‭ ‬وعيناها‭ ‬خضراوان‭ ‬وبشرتها‭ ‬‮«‬بيضاء‮»‬‭.‬

واستبعدت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حسابات‭ ‬الخطابات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قد‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬عملهن‭ ‬كخطابات،‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬حالات‭ ‬زواج‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭.‬

ونفت‭ ‬تقاضيها‭ ‬أجرا‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬قائلة‭ ‬أعمل‭ ‬لوجه‭ ‬الله‭.. ‬ولكن‭ ‬لو‭ ‬قدموا‭ ‬لي‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬أنفسهم‭ ‬فلا‭ ‬أرفض‭.‬

وعن‭ ‬أصغر‭ ‬حالات‭ ‬الزواج‭ ‬للبنات‭ ‬لديها‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬لبنت‭ ‬مواليد‭ ‬2005،‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬وتم‭ ‬تزويجها‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬وعموما‭ ‬فمعظم‭ ‬الطلبات‭ ‬الحالية‭ ‬لدي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬مواليد‭ ‬1999‭ ‬وحتى‭ ‬2005‭. ‬تتواصل‭ ‬معي‭ ‬أمهاتهن‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الشاب‭ ‬المناسب‭ ‬لبناتهن‭. ‬ووجهت‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الراغبين‭ ‬بالزواج،‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬رسالتي‭ ‬إلى‭ ‬البنات‭ ‬هي‭ ‬تخفيف‭ ‬الطلبات‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬طلبات‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لها،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عزوفا‭ ‬كبيرا‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬بات‭ ‬ملحوظا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬وراءه‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬بدافع‭ ‬الدراسة‭ ‬أم‭ ‬بسبب‭ ‬الوظائف‮»‬‭.‬




ماذا قال الشباب عن «الخطَّابة».. السوشيال ميديا أصابت الشباب بـ«الجاموفوبيا»

حرصت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬الزواج‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬الخطَّابات‮»‬‭ ‬فقال‭ ‬ياسر‭ ‬صالح‭ ‬إن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الخطابات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬قل‭ ‬كثيرا‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬مازال‭ ‬قائما‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬لما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بساطة‭ ‬وقناعة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬تكاد‭ ‬تنقرض‭.‬

وعن‭ ‬أسباب‭ ‬عزوف‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب‭ ‬هو‭ ‬غلاء‭ ‬المهور‭ ‬ومصاريف‭ ‬الزواج‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الشباب‭ ‬يرفضون‭ ‬القيود‭ ‬المبكرة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالارتباطات‭ ‬الزوجية‭.‬

لا‭ ‬حاجة‭ ‬لوسيط

أما‭ ‬منير‭ ‬الشهابي‭ ‬فعبَّر‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الخطابات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن،‭ ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬الخطابة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسة‭ ‬للتعارف‭ ‬والزواج‭ ‬وهي‭ ‬الوسيلة‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬فتلجأ‭ ‬إليها‭ ‬الأسر‭ ‬لتسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الزواج،‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أو‭ ‬يتعرف‭ ‬الشاب‭ ‬على‭ ‬الفتاة‭ ‬وكذلك‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬مختلفة‭ ‬عما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭ ‬فالاختلاط‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬كان‭ ‬محدودا‭ ‬وضمن‭ ‬أطر‭ ‬وقواعد‭ ‬ضيقة‭. ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬وبسبب‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وانفتاح‭ ‬المجتمع‭ ‬والاختلاط‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كالوظائف‭ ‬والجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬والأسواق‭ ‬والمجمعات‭ ‬والتجمعات‭ ‬العائلية‭ ‬وتبدل‭ ‬بعض‭ ‬المعتقدات‭ ‬والثقافات‭ ‬لدى‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬التعارف‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الشاب‭ ‬والشابة‭ ‬ما‭ ‬يمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للزواج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وسيط‭ ‬كالخطابة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬عزوف‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬أوضح‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬تأثير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الناس،‭ ‬فأغلبية‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬متأثرة‭ ‬بالثورة‭ ‬التكنولوجية‭. ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يتابع‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬والكثير‭ ‬مما‭ ‬تنقل‭ ‬وتنشر‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬هي‭ ‬أشياء‭ ‬سلبية‭ (‬وقبيحة‭) ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬وتروج‭ ‬إلى‭ ‬العزوبية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطلبات‭ ‬المبالغ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العوائل‭ ‬والشباب‭ ‬والشابات‭ ‬الذين‭ ‬يشترطون‭ ‬أمورا‭ ‬مادية‭ ‬ثقيلة‭ ‬ومبالغ‭ ‬باهظة‭ ‬وبعض‭ ‬المراسم‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ (‬الشو‭) ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬هدف‭ ‬إلا‭ (‬المظاهر‭) ‬والتفاخر‭ ‬وكذلك‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تعقدت‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬تجارب‭ ‬ممن‭ ‬حولها‭ ‬من‭ ‬الزيجات‭ ‬الفاشلة‭ ‬فتصاب‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬سلبية‭ ‬تجاه‭ ‬الزواج‭ ‬حيث‭ ‬تصاب‭ ‬‮«‬الجاموفوبيا‮»‬‭.‬




«مهنة (الخاطبة) في تونس ولت»​​​​​​​

قال‭ ‬التونسي‭ ‬منير‭ ‬قلال‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬36‭ ‬عاما،‭ ‬انتهى‭ ‬زمن‭ ‬الخطَّابات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يتراجع‭ ‬فقط،‭ ‬إنما‭ ‬ذهب‭ ‬وولى‭. ‬أما‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬عزوف‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬فهناك‭ ‬أسباب‭ ‬عدة‭ ‬أهمها‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الزواج‭ ‬وذلك‭ ‬جراء‭ ‬الارتفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الحياة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬والسبب‭ ‬الثاني‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬البطالة‭ ‬السائدة‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬المتعددة‭.‬

وعن‭ ‬مدى‭ ‬تأييده‭ ‬لفكرة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخطّابات‭ ‬قال‭: ‬أنا‭ ‬أرفض‭ ‬تماما‭ ‬الاستعانة‭ ‬بـ«الخطّابات‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بأي‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬شريكة‭ ‬الحياة‭. ‬لأنني‭ ‬أعتبر‭ ‬أن‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للزواج‭ ‬هو‭ ‬التعرف‭ ‬المباشر‭ ‬والشخصي‭.‬

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