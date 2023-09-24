ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي

90% نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية في النصف الأول من 2023

ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬بحضور‭ ‬الأعضاء‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير،‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطوير،‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وبعد‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق،‭ ‬ومتابعة‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة،‭ ‬بدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬تقديم‭ ‬618‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬استخدام‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالخدمات‭ ‬التقليدية‭ ‬90‭%.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬إيجاز‭ ‬بشأن‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬للجنة‭ ‬المشكلة‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬دراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬والمخاطر‭ ‬والسلبيات‭. ‬وتضمن‭ ‬الإيجاز،‭ ‬استعراضا‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الميثاق‭ ‬الأخلاقي‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات،‭ ‬الشفافية‭ ‬والوضوح،‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الإيجاز‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬واستحداث‭ ‬التشريعات‭ ‬لحوكمة‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬وبناء‭ ‬أساسيات‭ ‬وبرمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬موضوع‭ ‬تدشين‭ ‬منصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بحزمة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬سجلات‮»‬‭ ‬والخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستثمرين‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لتقديمها‭ ‬وتسهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءات‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وأهمية‭ ‬إنشاء‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببرنامج‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬استحداثه‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتحفيز‭ ‬موظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بينهم،‭ ‬فقد‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬موضوع‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬وتعميمه‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬