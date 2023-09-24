ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي

ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/24/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية
90% نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية في النصف الأول من 2023
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أمس اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء.
وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير، باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، للجهود المبذولة من أجل تطوير الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات، منوها إلى أن هذا التطوير، يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة القرارات الصادرة، بدأت اللجنة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2023 والذي يتضمن تقديم 618 خدمة إلكترونية، حيث بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية، مقارنة بالخدمات التقليدية 90%.
في سياق متصل، اطلعت اللجنة على إيجاز بشأن التقرير النهائي للجنة المشكلة لبحث مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها على المجتمع، والذي تضمن دراسة عدد من مجالات الاستخدام والمخاطر والسلبيات. وتضمن الإيجاز، استعراضا للنسخة الأولى من الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل الحق في الخصوصية وحماية البيانات، الشفافية والوضوح، العدالة والإنصاف وغيرها من المبادئ ذات الصلة. كما تضمن الإيجاز تأكيد أهمية تطوير واستحداث التشريعات لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والتطوير، والاستثمار في تهيئة وبناء أساسيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في البحرين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موضوع تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتعزيزها بحزمة أوسع من البيانات الحكومية، وكذلك تطوير نظام السجلات التجارية «سجلات» والخدمات الخاصة بالمستثمرين التي يتضمنها، بالإضافة الى تطوير الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق لتقديمها وتسهيل وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية وأهمية إنشاء غرفة عمليات الأداء الحكومي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق ببرنامج الموظف الحكومي المتميز في خدمة العملاء، والذي تم استحداثه بهدف قياس رضا العملاء عن أداء مقدمي الخدمات الحكومية وتحفيز موظفي خدمة العملاء على تطوير الأداء وتعزيز التنافسية بينهم، فقد بحثت اللجنة موضوع إطلاق البرنامج وتعميمه على الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.
MENAFN24092023000055011008ID1107131399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.