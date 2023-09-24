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بنك البركة الإسلامي يُطلق ((يُسر)) للتمويل الشخصي مع فرصة الفوز بـ10000 دينار بحريني

9/24/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاقه‭ ‬لمنتج‭ ‬‮«‬يُـسر‭ ‬للتمويل‮»‬‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬حيثُ‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬وعلى‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬اختيارية‭ ‬لبدء‭ ‬تسديد‭ ‬الأقساط‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬المُنفذة‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحملة‭ ‬بفرص‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬حتى‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الدرزي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬ببنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬يُـسر‭ ‬للتمويل‮»‬،‭ ‬نتيجة‭ ‬لالتزام‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بتلبية‭ ‬وتمويل‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء،‭ ‬ليعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬مدى‭ ‬جديتنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬وكسب‭ ‬ثقتهم‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المُقدَّمة‭ ‬من‭ ‬البنك‭. ‬‮
‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬يُسر‮»‬‭ ‬يتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬شهرية‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬طلبهم‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬لـ6‭ ‬أشهر‭ ‬لبدء‭ ‬تسديد‭ ‬الأقساط‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬هدفًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬يسعى‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‮»‬‭. ‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬منتج‭ ‬يُسر‭ ‬للتمويل،‭ ‬بإمكان‭ ‬الزبائن‭ ‬الكرام‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الاسلامي‭ ‬ www ‭.‬ albaraka ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بنا‭ ‬على‭ ‬13300400‭. ‬

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