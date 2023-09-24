بنك البركة الإسلامي يُطلق ((يُسر)) للتمويل الشخصي مع فرصة الفوز بـ10000 دينار بحريني

بنك البركة الإسلامي يُطلق ((يُسر)) للتمويل الشخصي مع فرصة الفوز بـ10000 دينار بحريني
التاريخ
9/24/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين إطلاقه لمنتج «يُـسر للتمويل» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيثُ يهدف البنك إلى تمويل جميع احتياجات عملائه بأسعار تنافسية وعلى فترات سداد مرنة تصل حتى 7 سنوات وفترة سماح اختيارية لبدء تسديد الأقساط تصل حتى 6 أشهر. بالإضافة إلى فرصة حصول جميع الطلبات المُنفذة خلال أول 3 أشهر من بدء الحملة بفرص للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها حتى 10 , 000 دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، صرح السيد علي الدرزي، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البركة الإسلامي قائلًا: «يأتي إطلاق منتج «يُـسر للتمويل»، نتيجة لالتزام بنك البركة الإسلامي بتلبية وتمويل مختلف احتياجات العملاء، ليعكس هذا الاهتمام مدى جديتنا بتحقيق رضا العملاء وكسب ثقتهم بتطوير الخدمات والمنتجات المُقدَّمة من البنك.
علاوة على ذلك، فإن إطلاق حملة ترويجية متزامنة مع تمويل «يُسر» يتيح لعملائنا الكرام فرصة الفوز بجوائز نقدية شهرية عند تنفيذ طلبهم لمساعدتهم على تعزيز احتياجاتهم الشخصية، بالإضافة إلى فرصة سماح تصل لـ6 أشهر لبدء تسديد الأقساط ما يقدم ميزة إضافية تساعد على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول والتي أصبحت هدفًا رئيسًا يسعى بنك البركة الإسلامي إلى تحقيقه».
لمزيد من التفاصيل حول منتج يُسر للتمويل، بإمكان الزبائن الكرام زيارة موقع بنك البركة الاسلامي www . albaraka . bh أو الاتصال بنا على 13300400.
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