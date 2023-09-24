المخابرات الإيرانية منعت لقاء بين رونالدو وعلي دائي

المخابرات الإيرانية منعت لقاء بين رونالدو وعلي دائي
التاريخ
9/24/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال مصدر مطلع في نادي برسبوليس الإيراني لصحيفة «إندبندنت فارسية» يوم السبت إن المسؤولين الأمنيين في وزارة الاستخبارات الإيرانية منعوا لقاءً بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي وأسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي يوم الإثنين الماضي، بعد وصول الفريق السعودي إلى طهران للعب المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال آسيا.
وأكدت المصادر أن استخبارات طهران منعت نادي برسبوليس الإيراني من إقامة حفل مشترك ومأدبة غداء لكريستيانو رونالدو وعلي دائي.
ويعد علي دائي ثاني الهدافين في تاريخ «الفيفا» للمنتخبات الوطنية بعد كريستيانو رونالدو، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 16 سبتمبر 2022 ضد النظام في إيران انتقد دائي مرارا وتكرارا القتل الجماعي الذي طاول المحتجين، كما أنه في كثير من الحالات كان يدعم المعتقلين الشباب الذين اعتقلتهم القوات الأمنية، ما تسبب في إصدار الأمن قرارا بحظر اللاعب الدولي السابق من أي نشاط رياضي ومنعه من العمل في التدريب.
وأثناء وصول لاعبي نادي النصر إلى طهران حاول الرئيس التنفيذي لنادي برسبوليس رضا درويش ومعه علي دائي الذي تربطه علاقة صداقة قديمة أن يستقبل كريستيانو رونالدو في المطار، ومن ثم يقيم حفل استقبال ومأدبة غداء في الفندق الذي يقيم فيه الفريق السعودي، لكن مسؤولي وزارة الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي منعوا ذلك اللقاء أو إقامة مأدبة الغداء.
وقال أحد العاملين في نادي برسبوليس لصحيفة «إندبندنت فارسية» إن «الأجهزة الأمنية اتصلت برضا درويش، يوم الإثنين الماضي، ووبخته بسبب دعوته علي دائي من أجل استقبال كريستيانو، وهددته بإزاحته من منصبه الرياضي إذا ما أقيم الحفل ومأدبة الغداء»، متابعا: «كان زملاؤنا في النادي وقبل يوم من وصول نادي النصر السعودي قد نشروا خبر البرنامج الترحيبي لرونالدو على موقع نادي برسبوليس الإلكتروني، إلا أنهم اضطروا إلى حذف الخبر بعد أن تواصل معهم مسؤولو الاستخبارات، ولا سيما أنهم يتدخلون بشكل مباشر في جميع الأحداث المتعلقة بكرة القدم الإيرانية، ولا أحد يستطيع أن يخالفهم».
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