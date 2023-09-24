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المخابرات الإيرانية منعت لقاء بين رونالدو وعلي دائي

9/24/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬برسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬إندبندنت‭ ‬فارسية‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منعوا‭ ‬لقاءً‭ ‬بين‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬وأسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيرانية‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬للعب‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬استخبارات‭ ‬طهران‭ ‬منعت‭ ‬نادي‭ ‬برسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬مشترك‭ ‬ومأدبة‭ ‬غداء‭ ‬لكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وعلي‭ ‬دائي‭. ‬

ويعد‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬ثاني‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بعد‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬وخلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬انتقد‭ ‬دائي‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬طاول‭ ‬المحتجين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬كان‭ ‬يدعم‭ ‬المعتقلين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلتهم‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الأمن‭ ‬قرارا‭ ‬بحظر‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التدريب‭. ‬

وأثناء‭ ‬وصول‭ ‬لاعبي‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬حاول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬برسبوليس‭ ‬رضا‭ ‬درويش‭ ‬ومعه‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬الذي‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭ ‬قديمة‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقيم‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬ومأدبة‭ ‬غداء‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬منعوا‭ ‬ذلك‭ ‬اللقاء‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬برسبوليس‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬إندبندنت‭ ‬فارسية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اتصلت‭ ‬برضا‭ ‬درويش،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬ووبخته‭ ‬بسبب‭ ‬دعوته‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقبال‭ ‬كريستيانو،‭ ‬وهددته‭ ‬بإزاحته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الرياضي‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬ومأدبة‭ ‬الغداء‮»‬،‭ ‬متابعا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬زملاؤنا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وقبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬قد‭ ‬نشروا‭ ‬خبر‭ ‬البرنامج‭ ‬الترحيبي‭ ‬لرونالدو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬نادي‭ ‬برسبوليس‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬حذف‭ ‬الخبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬معهم‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنهم‭ ‬يتدخلون‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحداث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيرانية،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يخالفهم‮»‬‭.‬

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