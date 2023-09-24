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اسـتـطـلاع واشـنـطـن بـوسـت: ترامب يتفوق بفارق 10 نقاط على بايدن في سباق الرئاسة

9/24/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬استطلاع‭ ‬رأى‭ ‬جديد‭ ‬أجرته‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬و ABC News أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‮
‬جو‭ ‬بايدن‮
‬يعاني‭ ‬لكسب‭ ‬التأييد‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المتشكك‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والهجرة،‭ ‬وقول‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقدم‭ ‬مساعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مخاوف‭ ‬واسعة‭ ‬متعلقة‭ ‬بعمره‭ ‬مع‭ ‬سعيه‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭.‬‮

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬بايدن‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يتجهان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬السباق‭ ‬بينهما‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬ديمقراطيين‭ ‬ومستقلين‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬مرشحا‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬الرئيس‭.‬‮

إلا‭ ‬أن‭ ‬مستشاري‭ ‬بايدن‭ ‬يجادلون‭ ‬بأنه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الأقوى‭ ‬لانتخابات‭ ‬2024،‭ ‬وأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يتمنون‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬توافق‭ ‬بينهم‭ ‬حول‭ ‬المرشح‭ ‬البديل،‭ ‬إذ‭ ‬اختار‭ ‬8‭% ‬منهم‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬بينما‭ ‬اختارت‭ ‬نسبة‭ ‬مماثلة‭ ‬السيناتور‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز‭. ‬وقال‭ ‬20‭% ‬إنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭.‬‮


‬وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يتفوق‭ ‬به‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬استطلاعات‭ ‬أخرى‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬ستشهد‭ ‬سباقا‭ ‬متقاربا‭ ‬للغاية‭. ‬ويشير‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬والاستطلاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬وأيضا‭ ‬التشكيلة‭ ‬غير‭ ‬المألوفة‭ ‬لمؤيدي‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬استثنائيا‭.‬

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