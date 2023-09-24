اسـتـطـلاع واشـنـطـن بـوسـت: ترامب يتفوق بفارق 10 نقاط على بايدن في سباق الرئاسة

اسـتـطـلاع واشـنـطـن بـوسـت: ترامب يتفوق بفارق 10 نقاط على بايدن في سباق الرئاسة
التاريخ
9/24/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف استطلاع رأى جديد أجرته صحيفة واشنطن بوست و ABC News أن الرئيس الأمريكي
جو بايدن
يعاني لكسب التأييد من الرأي العام المتشكك مع زيادة حالة عدم الرضا حول طريقة تعامله مع الاقتصاد والهجرة، وقول عدد أكبر من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة كبيرة جدا إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، إلى جانب مخاوف واسعة متعلقة بعمره مع سعيه لفترة رئاسية ثانية.
وبحسب ما ذكرت «واشنطن بوست» فإن بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يتجهان على ما يبدو نحو إعادة السباق بينهما مثلما حدث في انتخابات 2020، على الرغم من أن أكثر من ثلاثة من بين كل 5 ديمقراطيين ومستقلين يميلون إلى الديمقراطيين قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس.
إلا أن مستشاري بايدن يجادلون بأنه الديمقراطي الأقوى لانتخابات 2024، وأن هؤلاء الذين يتمنون شخصا آخر لا يوجد توافق بينهم حول المرشح البديل، إذ اختار 8% منهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما اختارت نسبة مماثلة السيناتور بيرني ساندرز. وقال 20% إنهم يفضلون شخصا آخر دون تحديد هويته.
وأظهر الاستطلاع أن بايدن يتخلف عن ترامب بنحو 10 نقاط مئوية في تلك المرحلة المبكرة من السباق في الدورة الانتخابية، على الرغم من أن الفارق الكبير الذي يتفوق به ترامب في هذا الاستطلاع يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات أخرى أظهرت أن الانتخابات العامة ستشهد سباقا متقاربا للغاية. ويشير الفارق بين هذا الاستطلاع والاستطلاعات الأخرى وأيضا التشكيلة غير المألوفة لمؤيدي بايدن وترامب فيه إلى أنه ربما يكون استثنائيا.
MENAFN24092023000055011008ID1107131396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.