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استخباراتي أمريكي: الغرب يرسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا

9/24/2023 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.
وقال جونسون: "إنهم (القوات الأوكرانية) يتلقون معدات قديمة. هذه المعدات القديمة لا تعمل بشكل جيد، ويوجد بها عيوب، وتحتاج إلى إصلاحات".

وأكد أن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من هزيمة روسيا، لأنها لا تمتلك إنتاجا عسكريا خاصا بها وتعتمد بشكل كامل على الغرب.
وأفادت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادرها في وقت سابق بأن كييف رفضت الأسبوع الماضي قبول 10 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد 1A5 بسبب حالتها الفنية السيئة.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن قائد وحدة هجوم جوي تابعة للقوات الأوكرانية قوله إن كييف فقدت الكثير من المعدات العسكرية خلال القتال قرب قريتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

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