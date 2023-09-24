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القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور

9/24/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت مواقع مصرية إن عدسات عدد من الغطاسين رصدت ظهور "القرش الحوتي" الضخم في محافظة البحر الأحمر.
وقالوا إن العدسات وثقت ظهور "القرش الحوتي" المعروف اصطلاحا باسم "بهلول" خلال جولة في ساحل مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر.
والجدير بالذكر أن "القرش الحوتي" لا يعتبر من المفترسات وذلك رغم ضخامة حجمه، إذ يصل وزنه إلى حوالي 21 طنا بينما متوسط طوله يصل إلى 13 مترا.

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