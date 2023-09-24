القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور

القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور
التاريخ
9/24/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت مواقع مصرية إن عدسات عدد من الغطاسين رصدت ظهور "القرش الحوتي" الضخم في محافظة البحر الأحمر.
وقالوا إن العدسات وثقت ظهور "القرش الحوتي" المعروف اصطلاحا باسم "بهلول" خلال جولة في ساحل مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر.
والجدير بالذكر أن "القرش الحوتي" لا يعتبر من المفترسات وذلك رغم ضخامة حجمه، إذ يصل وزنه إلى حوالي 21 طنا بينما متوسط طوله يصل إلى 13 مترا.
MENAFN24092023000208011052ID1107130371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.