هل ارتفاع الكوليسترول يسبب الغثيان؟

العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول والغثيان



عندما ينتج الكبد الكوليسترول بمستويات أكثر من المعدل الطبيعي، تواجه مادة الصفراء صعوبة كبيرة في إذابته، مما يؤدي إلى الإصابة بحصوات المرارة.

ويعتبر الغثيان من العلامات التحذيرية على الإصابة بحصوات المرارة، التي تشمل أعراضها أيضًا:

- ألم في الجزء العلوي من البطن.

- ألم أسفل الظهر.

- ألم في الكتف الأيمن.

- القيء.

- انتفاخ البطن.

- عسر الهضم.

- الغازات.

ويجب على مرضى حصوات المرارة اتباع نظام غذائي خالٍ من الأطعمة الغنية بالدهون تمامًا، لأن هذه الأعراض، بما في ذلك الغثيان، تصبح أكثر سوءًا عند تناول الوجبات الدسمة.

ومع ذلك، لا تحدث أعراض حصوات المرارة لجميع المرضى، حيث تظهر فقط عند 20% من المصابين بها، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول إجراء فحوصات دورية على الجهاز الهضمي، للكشف المبكر عنها وعلاجها سريعًا.

ويرجى العلم أن إهمال علاج حصوات المرارة قد يهدد المريض بمضاعفات في غاية الخطورة، للاطلاع عليها، اضغط هنا.