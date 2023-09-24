هل زيت الزيتون يرفع الكوليسترول؟

زيت الزيتون والكوليسترول

يمكن أن يكون زيت الزيتون مفيدًا ومؤثرًا على الكوليسترول، خاصة إذا حل محل مصادر أخرى للدهون غير الصحية.

يساهم استعمال زيت الزيتون بدلاً من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الزبدة والسمن، في تحسين مستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، لا تفيد جميع أنواع زيت الزيتون في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد بشكل متساوٍ.

وفي حال الرغبة في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة، يجب البحث عن زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي خضع لأقل قدر من المعالجة، وبالتالي يحتوي على أعلى مستويات المركبات الغذائية.

مع العلم بأن هناك نوعان من الكوليسترول، هما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول الضار، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول الجيد.

يمكن أن يؤدي الكثير من الكولسترول الضار LDL إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية، بينما يساعد الكوليسترول الجيد HDL على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

وبالنسبة لكيفية ارتباط زيت الزيتون بالكوليسترول، فإن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي أيضًا على الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، وهي أنواع من الدهون الصحية المفيدة للقلب.

وتبين أن هذه الدهون تحسن مستويات الكوليسترول، وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

