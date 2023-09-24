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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط غزة

9/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، موقعاً شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإنّ طائرة دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، ما أدى إلى تدميره دون أن يبلغ عن إصابات.

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