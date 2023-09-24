طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط غزة
التاريخ
9/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، موقعاً شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإنّ طائرة دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، ما أدى إلى تدميره دون أن يبلغ عن إصابات.
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