مرتزق إسباني في أوكرانيا يعلق على ضغط الجيش الروسي الهائل على قوات كييف

وأشار إلى أن الراتب قد يصل إلى 4 آلاف يورو، لكنه لم يتسلمه منذ شهرين.

وأضاف أن هناك تبادلا مستمرا لإطلاق النار في منطقة العمليات القتالية، والمدفعية تقصف بدون توقف.

وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".