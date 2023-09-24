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مرتزق إسباني في أوكرانيا يعلق على ضغط الجيش الروسي الهائل على قوات كييف

9/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المرتزق الإسباني ألبرتو أروبا، المشارك في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أن الضغط الذي يمارسه الجيش الروسي هائل، وموارد قوات كييف شحيحة.
وقال أروبا في مقابلة مع قناة TVE، أن بعض المقاتلين يتعين عليهم شراء المعدات بأنفسهم.

وأشار إلى أن الراتب قد يصل إلى 4 آلاف يورو، لكنه لم يتسلمه منذ شهرين.
وأضاف أن هناك تبادلا مستمرا لإطلاق النار في منطقة العمليات القتالية، والمدفعية تقصف بدون توقف.
وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

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