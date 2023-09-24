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تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

9/24/2023 3:11:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم، البدء بالمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم التي ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس "الحكومية، الخاصة" ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث.
وبحسب تعميم رسمي صدر عن الوزارة تستهدف الحملة أكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم، لجميع الفئات العمرية وحفاظا على الصحة العامة.
كما سيتم مراجعة مستجدات البرنامج وتطعيم الفئات غير المطعمة أو المتخلفين عن التطعيم من عمر شهرين حتى عمر 18 سنة وإعطاء جرعة إضافية من مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية.

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