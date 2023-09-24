عبد الكريم الدغمي شيخاً لعشيرة المشاقبة - وثيقة
التاريخ
9/24/2023 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تقدم النائب عبد الكريم الدغمي، بالشكر الجزيل لمهنئيه بعد تعيينه شيخًا لعشيرة المشاقبة/ بني حسن ، وفق كتاب حصل عليه موقع الوكيل الاخباري .
وقال الدغمي في كتاب وجهه إلى محافظ المفرق، إنّه سيتعاون مع المحافظة في خدمة أهالي المجتمع المحلي في المفرق.
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