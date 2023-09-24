الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص عاصفة التنين في الخريف

الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص عاصفة التنين في الخريف
التاريخ
9/24/2023 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن الأنباء المتداولة حول تعرض البلاد إلى "عاصفة التنين" المدمرة خلال فصل الخريف عارية من الصحة.
وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الأنباء التي تشير إلى أن مصر سوف تتعرض إلى عاصفة التنين المدمرة خلال فصل الخريف 2023.
وأضافت غانم أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن فصل الخريف سوف يشهد بعض التقلبات الجوية، ولكنها لن تصل إلى حد حدوث عاصفة في البلاد.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر لن تتعرض إلى أي عواصف جوية في الفترة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع وجود حالة من الاستقرار التي تسيطر على الأحوال الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية والمدن المصرية.
يُذكر أن مصر تعرضت إلى "عاصفة التنين" مرة واحدة خلال شهر مارس من عام 2020، والتي نتج عندها حدوث تقلبات جوية سيئة ضربت أغلب محافظات الجمهورية.
MENAFN24092023000208011052ID1107130362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.