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الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص عاصفة التنين في الخريف

9/24/2023 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن الأنباء المتداولة حول تعرض البلاد إلى "عاصفة التنين" المدمرة خلال فصل الخريف عارية من الصحة.
وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الأنباء التي تشير إلى أن مصر سوف تتعرض إلى عاصفة التنين المدمرة خلال فصل الخريف 2023.

وأضافت غانم أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن فصل الخريف سوف يشهد بعض التقلبات الجوية، ولكنها لن تصل إلى حد حدوث عاصفة في البلاد.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر لن تتعرض إلى أي عواصف جوية في الفترة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع وجود حالة من الاستقرار التي تسيطر على الأحوال الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية والمدن المصرية.
يُذكر أن مصر تعرضت إلى "عاصفة التنين" مرة واحدة خلال شهر مارس من عام 2020، والتي نتج عندها حدوث تقلبات جوية سيئة ضربت أغلب محافظات الجمهورية.

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