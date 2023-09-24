الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص عاصفة التنين في الخريف

وأضافت غانم أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن فصل الخريف سوف يشهد بعض التقلبات الجوية، ولكنها لن تصل إلى حد حدوث عاصفة في البلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر لن تتعرض إلى أي عواصف جوية في الفترة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع وجود حالة من الاستقرار التي تسيطر على الأحوال الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية والمدن المصرية.

يُذكر أن مصر تعرضت إلى "عاصفة التنين" مرة واحدة خلال شهر مارس من عام 2020، والتي نتج عندها حدوث تقلبات جوية سيئة ضربت أغلب محافظات الجمهورية.