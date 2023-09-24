تشكيلات أكاديمية وإدارية واسعة في الجامعة الأردنية



- تكليف الآتية اسماءهم كنواب للعمداء، على النحو الآتي:



الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائم بأعمال عميد كلية اللغات في فرع الجامعة العقبة



الدكتور وليد يوسف الصالح الحموري نائب عميد كلية التربية الرياضية لشؤون الطلبة والخريجين



الدكتور ابراهيم مصطفى محمود الطوباسي نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون الدراسات العليا

الدكتورة لارا سلطان محمود الخليفات نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون التدريب السريري



الدكتور حمد عقاب حمد السوالقة نائب عميد كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات للشؤون الأكاديمية



الدكتور يزن حسين امين البدارنة نائب عميد كلية الهندسة لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية



الدكتورة رند هاني حامد الضمور نائب عميد البحث العلمي للمجلات والخدمات البحثية



الدكتورة اسراء فواز احمد الزغول نائب عميد البحث العلمي للشؤون التطوير وضمان الجودة



الدكتور ايمن صالح محمد البراسنة نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية



الدكتورة فاتن عبدالرحيم صالح الجغل نائب عميد كلية الشريعة لضمان الجودة والتصنيفات العالمية



الدكتور حمزة عبدالله عطية الدريدي نائب عميد كلية التمريض للشؤون الأكاديمية والادارية

الدكتور حسين عبدالكريم حسين الحوامدة نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الاكاديمية والدراسات العليا



الدكتورة هاله عبدالحليم رضوان ابو طالب نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الادارية والشراكات



الدكتور عبدالرحمن متعب التخاينه نائب عميد كلية اللغات الاجنبية لشؤون الجودة والاعتماد الدولي والتصنيفات



الدكتورة منى موسى مكازي السليحات نائب عميد كلية الآثار والسياحة

الدكتور احمد عبدالسلام احمد حمدان نائب عميد كلية طب الأسنان لشؤون المستشفى



الدكتور جهاد محمد محمود العناتي نائب عميد كلية العلوم التربوية للشؤون الإدارية



الدكتور اشرف عادل محمود بني محمد نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الدراسات العليا



الدكتور فؤاد مرزوق محمود كريشان نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الإدارية والتعليم الإلكتروني



الدكتور عبدالحكيم عقلة محمد اخوارشيدة نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الشراكات والعلاقات الدولية



الدكتور محمد ايوب سليمان عبدالمجيد نائب عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية والخريجين



الدكتور فؤاد اياد فؤاد الخصاونة نائب عميد كلية الفنون والتصميم لشؤون الجودة والتطوير

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، بناءاً على تنسيب العمداء، الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2023/2024 على النحو الآتي :

1-تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كليات فرع الجامعة/العقبة المبينة ازاء اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي:

كلية اللغات

الدكتور مفلح ضبعان الحويطاترئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتور خالد عبدالله عنبر رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتورة محمد المطارنه رئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة

كلية العلوم الأساسية والبحرية



الدكتور أنس الطوالبة رئيس قسم الأحياء البحرية بالنيابة ورئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة ورئيس قسم الرياضيات بالنيابة

كلية الأعمال



الدكتورة رانيه العمري رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد سلامه المصاروه رئيس قسم ادارة الاعمال بالنيابة

الدكتور علي عبدالهادي شحادة رئيس قسم التمويل بالنيابة

كلية السياحة والفندقة



الدكتور عاهد محمد خليفات رئيس قسم ادارة الفنادق بالنيابة ورئيس قسم الادارة السياحية بالنيابة

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء التشكيلات الإدارية الآتية:

1- تكليف الدكتور زعبي محمد فاضل الزعبي ، الأستاذ في قسم ادارة الاعمال بكلية الأعمال مستشاراً لرئيس الجامعة لشؤون الاستثمار.



2- تكليف الدكتور نادر محمد نزال البصول ، الأستاذ في الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.



3- تكليف الدكتور سامح عبدالقادر نمر الزبيدي ، الأستاذ المشارك في قسم الصيدلية الحيوية والسريرية بكلية الصيدلية قائماً بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية .



4- تكليف الدكتور بشار محمد عبدالقادر الصمادي ، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير دائرة الهندسة.



5- نقل السيد وصفي سليمان محمود الخصاونة من دائرة المطبعة إلى مكتب الوقفيات وتكليفه القيام بأعمال مديراً للمكتب.



6- نقل السيد جهاد كمال ابراهيم فريج من مكتب الوقفيات إلى وحدة العلاقات العامة والاذاعة ليعمل مديراً لدائرة الإذاعة.



7- نقل السيد محمد الزبيدي من دائرة الامن الجامعي إلى مستشفى الجامعة الاردنية وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة الخدمات المساندة في مستشفى الجامعة الاردنية .



8- نقل السيد عادل سعدالدين علي الثبيتات من دائرة الخدمات المساندة الى عمادة الشؤون الطلبة وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة في عمادة شوؤن الطلبة.



9- نقل السيد احمد الفريحات من مستشفى الجامعة الاردنية الى كلية الآداب وتكليفه القيام بأعمال مساعداً للعميد.



10- نقل السيد عبدالله سليمان عبدالله الزبيدي من عمادة شؤون الطلبة الى دائرة الخدمات المساندة وتكليفه القيام بأعمال مديراً لدائرة.



11- نقل الفاضلة لانا محمد محمود محيلان من مستشفى الجامعة الاردنية الى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية بوظيفة نائب مدير وحدة القبول والتسجيل لشؤون الادارية.

