المسيرات الروسية تدمر دبابتين سويديتين في لوغانسك

وأشارت "فوربس" إلى أن الدبابات السويدية Strv 122 هي نسخة من دبابة Leopard 2 وتمتلك درعا أقوى، لكن مدفعها أضعف.

وأكدت أن هذه أفضل دبابة تم إرسالها إلى أوكرانيا حتى وصول الأمريكية "أبرامز"، وتم إرسال 10 من هذه الآليات إلى كييف.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".