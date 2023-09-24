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طريقة سحرية لتخسيس الكرش

9/24/2023 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر.

1- تناول البروتين في الإفطار
وقال شعبان إن البروتين يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الكرش، لأنه يساعد على رفع معدل الأيض بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الشعور بالجوع، مشيرًا إلى أهمية تناول مصادره الطبيعية، مثل منتجات الألبان والفول في وجبة الإفطار.
2- تجنب العصائر
وشدد على ضرورة تجنب العصائر، سواء الطازجة أو المعلبة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من السكريات، التي يخزنها الجسم في المناطق ذات العضلات الضعيفة، لا سيما البطن، على هيئة دهون.
3- شرب الماء
وأشار العميد الأسبق لمعهد القلب إلى دور الماء في حرق دهون البطن، مناشدًا متبعي الدايت بشرب كوب منه قبل الطعام بنصف ساعة وتناول 2 لتر في اليوم.
4- ممارسة الرياضة
وأكد أن الرجيم وحده غير كافٍ للحصول على بطن مسطحة، مشددًا على ضرورة الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا، خاصةً المشي السريع.
5- النوم جيدًا
وأوضح شعبان أن النوم الجيد من العادات الصحية التي تشجع الجسم على حرق دهون البطن، بشرط أن تتراوح مدته كل ليلة بين 5 و9 ساعات.
6- شرب الشاي والقهوة
وأضاف أن الشاي والقهوة بدون سكر من أفضل المشروبات التي تساهم في حرق دهون البطن، خاصةً عند شرب من 3 إلى 5 فناجين منهما يوميًا.
7- الابتعاد عن الوجبات السريعة


وحذر من الوجبات السريعة، مثل البرجر والبيتزا، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والدهون المشبعة والمتحولة.
8- تقليل الشوكولاتة بين الوجبات.
9- تناول الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.
10- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

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