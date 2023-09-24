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روسيا تنزل إلى المياه قريبا سفينتين صاروخيتين جديدتين

9/24/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مصنع "آمور" الروسي أنه سينزل إلى المياه قريبا سفينتين جديدتين طورهما لصالح سلاح البحرية في الجيش.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري سيشهد مصنعنا احتفالية ستخصص لإنزال سفينتي رجيف وأودومليا إلى المياه، تم تطوير هاتين السفينتين في إطار المشروع الحكومي 22800 لصالح الجيش الروسي".
وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت مع مصنع "آمور" عقودا للحصول على 4 سفن صاروخية لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبدأ تصنيع أول سفنتين في إطار المشروع 2280 عام 2019، ومن المفترض أن تدخلا الخدمة لصالح الجيش الروسي عام 2026.

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