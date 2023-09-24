اشتية يستقبل المُلتحقين بدورة كبار الضباط الـ21

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المُلتحقين بدورة كبار الضباط الـ21، والتي تضم كافة مكونات المؤسسة الأمنية، بحضور رئيس هيئة التدريب العسكري، اللواء ركن محمود هارون.

واستعرض اشتية خلال اللقاء صورة الوضع السياسي العام، والمشهد الإقليمي والدولي، وتأثيراته على القضية الفلسطينية، إضافة الى الخطط الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للسلطة الوطنية في ظل هذا المشهد.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية عقد هذه الدورات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية، معربًا عن أمله أن تعكس الدورات نفسها بالأداء، وأشاد بالمؤسسة الأمنية وعقيدتها الراسخة والتي عنوانها الانتماء الوطني