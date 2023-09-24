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الصحة تعتمد ضوابط إرسال طلبات العمل الإضافي والفرق واللجان إلكترونيا

9/24/2023 3:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة ضوابط لإرسال العمل الإضافي والفرق واللجان لتنظيم وسهولة التدقيق على المعاملات عبر إنشاء بريد إلكتروني معتمد من قبل قطاع الصحة الرقمية لكل قطاع يتم من خلاله إرسال الطلبات لوكيل القطاع أو مديري المناطق الصحية.
وتضمنت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أن يتم إرسال الصيغة على excel لكل طلب على حدة، ومراجعة صحة الأرقام المدنية قبل اعتمادها، فضلا عن كتابة العنوان مبينا فيه «لجنة - فريق - عمل إضافي».
وجاء في الضوابط انه يجب توقيع المسؤول المباشر أو من يليه بالمسؤولية على جميع الأوراق المرسلة بشأن طلبات اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي قبل إرسالها بالبريد الإلكتروني.

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