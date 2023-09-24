Sunday, 24 September 2023 11:33 GMT

الملا يستعجل تحسين الوضع الاجتماعي

9/24/2023 3:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
قدم النائب د.بدر الملا للجنة التنسيقية أولوياته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية. واستعجل الملا «البديل الإستراتيجي» وتعديل الحد الأدنى للمتقاعدين وتعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بالالتزامات ذاتها للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى، وقانون السلطة القضائية وتعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وتعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقانون إنشاء ميناء مبارك. كما قدم النائب ماجد المطيري للجنة ذاتها عددا من الأولويات لدور الانعقاد المقبل لإقرارها، منها ملف العفو والمهجرين والمتقاعدين والبديل الإستراتيجي والجمع بين الدراسة والوظيفة والطلبات الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية (استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية) وقوانين رفاهية المواطن وتطوير الخدمات الصحية وتنويع مصادر الدخل للبلاد والتوظيف وتقليل فترة الانتظار ومراعاة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار وتخفيض القرض الإسكاني من 10 إلى 5%.

  • 5 نواب: تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاتها لمدة 4 أشهر.. للوضع
  • بدر الملا: ((البديل الإستراتيجي)) أولوية لتحقيق العدالة بين الموظفين
  • فايز الجمهور: ما إجراءات البلدية لإنهاء مشكلة إصدار شهادات الأوصاف في ((جليب الشيوخ))؟
  • محمد هايف: فتح المناطق المحمية بمختلف أنواعها لرعي الماشية
  • أحمد السعدون يهنئ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة: مواقف تاريخية للمملكة تجاه الكويت
  • أسامة الشاهين: تحسين المعيشة حجر الزاوية لاستمرار التعاون
  • بدر الملا يقدم إلى اللجنة التنسيقية أولويات للتنمية والإصلاح السياسيأمور مستعجلة
  • داود معرفي يسأل وزير الأوقاف عن الاحتياج الفعلي من الكويتيين
  • لجنة شؤون النفط والطاقة تبحث الاستغلال الأمثل للثروة النفطية بحضور رئيس مجلس الأمة
  • ماجد المطيري: قدمتُ للجنة التنسيقية أولويات لإقرارها خلال الدور القادم

MENAFN24092023000130011022ID1107130314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث