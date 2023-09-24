Sunday, 24 September 2023 11:32 GMT

وزير البترول من حفل العيد الوطنى السعودى: التبادل التجارى مع المملكة بلغ 10 مليارات دولار

9/24/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن العيد الوطنى للسعودية هذا العام يحمل الكثير من الآمال للسعوديين خاصة فى ظل ما تشهده المملكة من ازدهار
وتطور .



أضاف الملا؛ ممثلا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ؛ فى احتفالية سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطنى ال93؛ إن العلاقات التى تجمع بين مصر والسعودية واستثنائية تستند لتاريخ عريق؛ حيث تعود لعهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات تطورا مستمرا .



أضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا مطردا فى قطاعات التجارة الالكترونية والبتروكيماويات والغاز وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2022 ؛ 10 مليار دولار ; وحجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ فى العام الماضى 30 مليار دولار .



ونؤكد حرص مصر على استمرار وتقوية أواصر تلك العلاقات التى تقوم بدور مهم فى استقرار المنطقة والمساهمة فى حل العديد من الأزمات وخدمة الاستقرار بالمنطقة .



حضر الاحتفالية لفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب والإعلاميين والكتاب، كما
تزين مبنى سفارة المملكة فى القاهرة بشعار يوم العيد هذا العام ( نحلم ونحقق) .



وكانت المملكة شهدت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة الخاصة؛ فقد أقام
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمى "إثراء"، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 93، عدداً من الفعاليات تضمنت عرضاً للوحات فنية وغير ذلك من الفعاليات.







MENAFN24092023000132011024ID1107130245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث