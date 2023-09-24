الهيئة الوطنية تعلن غدا جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المنوط بها إجراء والاشراف على الانتخابات واعلان النتيجة، غد الإثنين توقيتات الانتخابات التى تتضمن:

1-دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى وغلق قاعدة البيانات

2-تحديد موعد فتح باب الترشح وبدء تلقى أوراق الترشح

3-اعلان القائمة المبدئية للمرشحين وما حصلوا عليه من تأييدات

4-تلقى اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض

5-فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

6-اخطار المرشح المستبعد وأسبابه

7-تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين وفحصها

8-البت في التظلمات واخطار المتظلم بالرد

9-تقديم الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقيدها

10-الفصل في الطعون ونشر الاحكام

11-اخر موعد لسحب طلب الترشح واختيار المرشحين الرموز الانتخابية

12-اعلان القائمة النهائية للمرشحين

13-بدء الحملة الانتخابية للمرشحين

14-اخر موعد لتنازل مرشح لصالح اخر

15-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابي الأول "للخارج" فى اليومين السابقين على الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت كل دولة

16-انتخابات المصريين في الخارج من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة

17-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الثاني "الداخل" فى اليومين السابقين على الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل

18-انتخابات المصريين في الداخل من 9 صباحا الى 9 مساء

19-انتهاء الفرز وارسال المحاضر وقرارات اللجان العامة بشان الانتخابات



20-تلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة

21-البت في الطعون على قرارات اللجان العامة ولجان الخارج

22-اعلان نتيجة الجولة الأولى

23-تقديم الطعون على النتيجة وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا

24-الفصل فى الطعون ونشر مخلص الحكم فى الجريدة الرسمية

25-بدء الحملة للمرشحين في جولة الإعادة



26-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الاول من 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع وفق توقيت كل دولة

27-التصويت الاعادة للمصريين فى الخارج

من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة لمدة 3 ايام

28-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الثاني من 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع

29-التصويت الاعادة للمصريين فى الداخل من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة

30-انتهاء عمليات الفرز وارسال المحاضر

31-تلقى الهيئة الطعون على القرارات اللجان العامة لمدة يوم

32-البت فى الطعون لمدة يومين

33- اعلان النتيجة النهائية

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1-





أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2-





أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

تاريخ الانتخابات فى مصر

عرفت مصر أول انتخابات تعددية مباشرة لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية تحت إشراف قضائي بعد ثورة 23 يوليو 1952 فى انتخابات 7 سبتمبر 2005 بعد أن تم تعديل المادة 76 من الدستور والتى على إثر التعديلات تم السماح لمن تنطبق عليه الشروط ترشيح نفسه بدلا من الاستفتاء الذى كان يتم قبل الانتخابات الرئاسية.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 هى خامس انتخابات تنافسية بعد ثورة 1952 والثالثة بعد ثورة يونيو 2013.











