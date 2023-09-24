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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى الـ93 للمملكة

9/24/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.




وأكد أمير الكويت فى برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.




وعب أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.




كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.







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