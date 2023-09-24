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الأردن يدين قيام حركة متطرفة فى هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف

9/24/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قيام حركة متطرفة فى هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس، أمام عدد من السفارات فى لاهاى.



وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي.



وشددت على أن احترام الرموز الدينية، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.







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