فلسطين تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الإبراهيمى

فلسطين تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الإبراهيمى
التاريخ
9/24/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) استنكرت الأوقاف الفلسطينية، اليوم /الأحد/، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باقتحام المسجد الإبراهيمى الشريف، ومنع دخول المصلين إليه.
وقال مدير عام أوقاف مدينة الخليل نضال الجعبري، في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس انتهاكات منظمة وممنهجة ضد المسجد الإبراهيمي تحت العديد من المبررات وهو أمر ينتهك حرية المصلين المسلمين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان وهو ما افتقده مصلو المسجد الإبراهيمي اليوم من خلال ما مارسته قوات الاحتلال ضدهم ومنعهم من الصلاة فيه كما تنص الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
وطالب الجعبري المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية المُصلين المسلمين أصحاب الحق في المسجد الإبراهيمي وأصحاب السيادة عليه بجميع مرافقه وساحاته لأداء صلواتهم بحرية وأمان بعيداً عن تهديدات الاحتلال الإسرائيلى.
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