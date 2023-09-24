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السفير السعودى: العلاقات المصرية- السعودية تاريخية وتخدم الاستقرار الدولي

9/24/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) قال سفير خادم الحرمين الشريفين السفير أسامة نقلى، نحتفى بمسيرة من الإنجازات غير مسبوقة؛ وتمتد أيضا للإسهام فى التنمية العالمية المستدامة.



وأشار نقلى، خلال كلمته؛ للعلاقات التاريخية المميزة الممتدة بين مصر والسعودية وترتقى إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين وبما يخدم السلم والامن والاستقرار الإقليمى والدولى.



وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا مطردا؛ فى ظل قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ونحرص على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخوية.



جاء ذلك خلال كلمته أمام احتفالية أقامتها السفارة السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 الذى يصادف الـ23 من سبتمبر من كل عام.



حضر الاحتفالية المهندس طارق الملا وزير البترول؛ ممثلا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الدبلوماسيين العرب والأجانب والكتاب والإعلاميين المصريين الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين الفرحة بهذه المناسبة الخاصة.







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