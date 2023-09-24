ميناء حلق الوادى فى تونس يستقبل الثلاثاء إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط

ميناء حلق الوادى فى تونس يستقبل الثلاثاء إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط
التاريخ
9/24/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل ميناء حلق الوادي في تونس يوم الثلاثاء أولى رحلات المجهز "كوستا كروازيار" عبر السفينة "كوستا فافولوزا" قادمة من بالارمو وعلى متنها أكثر من 4500 شخص بين سياح وطواقم.
وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ يوم الأحد أن السفينة "كوستا
فافولوزا"
(Costa favolosa) التي صنعت سنة 2011 تعتبر من أكبر السفن السياحية بحوض المتوسط بطول 290 مترا وعلو 17 طابقا وتحتوي على 1508 غرف.
وذكر الديوان أنه ولتأمين نجاح هذه الرحلة، تم عقد جلستين جمعت كل المتدخلين والأطراف المعنية لإحكام تنظيم استقبال السفينة وعودة المجهز البحري إلى الوجهة التونسية للرحلات السياحية البحرية.
وأفاد الديوان بأن مصالح ميناء حلق الوادي وضعت جميع التراتيب اللازمة من حيث سلامة مناورات الرسو والخروج وكذلك عبور السياح لتأمين هذه الرحلة.
ومن المنتظر أن تنظم "كوستا كروازيار" 5 رحلات أخرى سنة 2024.
جدير بالذكر أن رحلة المجهز "كوستا كروازيار" تأتي بعد غياب تواصل على امتداد أكثر من 8 سنوات.
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