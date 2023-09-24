ميناء حلق الوادى فى تونس يستقبل الثلاثاء إحدى أكبر السفن السياحية بالمتوسط

وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ يوم الأحد أن السفينة "كوستا

فافولوزا"

(Costa favolosa) التي صنعت سنة 2011 تعتبر من أكبر السفن السياحية بحوض المتوسط بطول 290 مترا وعلو 17 طابقا وتحتوي على 1508 غرف.

وذكر الديوان أنه ولتأمين نجاح هذه الرحلة، تم عقد جلستين جمعت كل المتدخلين والأطراف المعنية لإحكام تنظيم استقبال السفينة وعودة المجهز البحري إلى الوجهة التونسية للرحلات السياحية البحرية.

وأفاد الديوان بأن مصالح ميناء حلق الوادي وضعت جميع التراتيب اللازمة من حيث سلامة مناورات الرسو والخروج وكذلك عبور السياح لتأمين هذه الرحلة.

ومن المنتظر أن تنظم "كوستا كروازيار" 5 رحلات أخرى سنة 2024.

جدير بالذكر أن رحلة المجهز "كوستا كروازيار" تأتي بعد غياب تواصل على امتداد أكثر من 8 سنوات.



