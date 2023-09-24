الجيزة: رفع إشغالات وتعديات مخزن ومغلق أخشاب بالبدرشين





وعلى الفور توجهت أجهزة مركز ومدينة البدرشين إلى الشارع محل الشكوى وتم رفع الإشغالات والتعديات وقطع المرافق عن المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





يُذكر أن حي الطالبية شن حملات مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية من الشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط ومنع التعدي على حرم الطريق.





وأسفرت الحملات عن رفع 180 حالة إشغال متنوعة من شوارع (فيصل، وحسن محمد، والمريوطية، والتعاون، وجعفر)، بالإضافة إلى 140 حالة إشغال متنوعة من شارع الإخلاص ونفق الطيران وضيف الله وعثمان محرم، تم إيداعها بمخازن الحي.



